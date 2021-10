Millos y América, en un interrumpido partido, sellaron un empate sin goles

No hubo goles, no hubo buen fútbol. El partido entre Millonarios y América en El Campín lo que tuvo fue polémicas, visitas constantes al VAR, mucho tiempo perdido, goles anulados, peleas, y al final, un empate 0-0 que los dejó aburridos a ambos, en la fecha 13 de la Liga.



Fue un partido muy interrumpido, muy lento, y además con muchas imprecisiones en la entrega de la pelota en ambos equipos.



La primera jugada importante llegó en un remate de Ruiz, un zurdazo que tuvo buena reacción del portero Novoa. Iban solo 6 minutos de juego. El equipo azul avisaba. Ruiz tambien, pero se apagó rápido.



Millonarios intentó tener el balón, dominar y buscar el arco rival, con Mackalister y con Emerson generando juego, pero la mala entrega les pasó factura.



América tuvo leves reacciones, pero creó problemas. Arrieta pudo abrir el marcador, pero falló solo frente al portero Juanito Moreno, en una ocasión inmejorable.



Penalti fallado y las polémicas del partido

Millonarios y América se enfrentaron en El Campín, en un partido lleno de discusiones. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Entonces llegaron las polémicas. Primero, cuando Fernando Uribe cayó en el área. Pablo Ortiz lo cruzó. El árbitro Edilson Ariza dijo que no, pero el VAR le hizo caer en cuenta de que sí había falta, que era penalti, y lo pitó.



Uribe, que quiere sacudirse de su inusual sequía, agarró el balón, pero no pudo concretar; su remate fue a la izquierda del arquero Novoa, que le adivinó. Iban 36 minutos.



Uribe no lo podía creer. El gol se le escapó otra vez al goleador, como le viene pasando en los últimos juegos.



América tuvo un plus anímico. Quiñones fue el gestor de juego, el más claro. En una mala salida del arquero Juanito Moreno, la pelota le quedó a Lucumí, que anotó, pero en fuera de lugar. Segunda polémica y mucho tiempo para que el árbitro decidiera.



Terminando el primer tiempo, Uribe, rabioso, le puso el balón en la cara a Jorge Segura, en un saque de banda. Recibió amarilla. Le perdonaron la roja.

Segundo tiempo y más de lo mismo en Millos y América

Millonarios salió a jugar el segundo tiempo con la clara idea de resolver, de concretar. Eso parecía. Muy rápido tuvo el gol del triunfo en un pase de Emerson para Mackalister, que falló a la salida del portero Novoa.



Juan Carlos Osorio se desespera en El Campín. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Pero la tónica del partido fue la misma, los errores, la mala entrega, y, de a poco, el desespero en ambos. Adrián Ramos regalaba la pelota en un ataque americano y Mackalister Silva le respondía con otra mala entrega. Y así.



Sin embargo, faltaba otra gran polémica, un gol de Millonarios que fue invalidado. Fue una jugada en la que Giraldo pisó a Ureña, la jugada siguió y derivó en un remate de Emerson que pegó en Uribe y fue al fondo. La jugada fue revisada en el VAR e invalidada.



América, siendo visitante, llevándose un punto, terminó desesperado, no solo el DT Juan Carlos Osorio, que quería victoria, sino en la cancha, cuando los jugadores Mosquera y Ureña se agredieron. Otra visita al VAR y amarilla para ambos.



Y así se agotó el tiempo, en un partido muy interrumpido, y que careció de los goles que se esperaban. Millos y América no pasaron del 0-0 y ambos se fueron aburridos.



