Millonarios sacó el empate en Montería: 0-0 contra Jaguares

Millonarios empató 0-0 con Jaguares, este miércoles en el Estadio Jaraguay de Montería, en el encuentro por los cuartos de final de la Copa Colombia 2018. Los capitalinos no sacaron ventaja en la ida y recibirán al equipo ‘felino’ el próximo 26 de septiembre en Bogotá.

Los visitantes tomaron el control de la pelota en el inicio del partido, aunque un error del arquero Ramiro Sánchez en el minuto 7, le dejó la pelota servida a Federico Pinto, quien remató un tiro al arco pero terminó desviado.



El conjunto ‘embajador’ intentó llegar al área rival, mediante una jugada colectiva en la que Henry Rojas se la centró a Ayron del Valle y este a su vez se la dejó servida a Gabriel Hauche, quien remató al arco, pero fue despejado por la defensa.



Continuó la ofensiva del equipo capitalino y cinco minutos más tarde, Oscar Barreto intentó un remate desde fuera del área que pasó muy cerca de la portería defendida por José Escobar.



Millonarios siguió dominando en la posesión pero no tuvo opciones de gol efectivas, hasta el minuto 31, Del Valle estuvo a punto de abrir el marcador con un cobro de tiro libre que rozó el travesaño del arco rival.



Sin aproximaciones de consideración por parte de ambas escuadras, terminó el primer tiempo en Montería con el marcador igualado.



Para el inicio de la segunda mitad, los visitantes perdieron el control de la pelota, Juan José Mezu ejecutó un remate de media distancia que estuvo a poco de darle la ventaja al equipo cordobés.



Los azules reaccionaron con una jugada de Hauche, quien asistió a Barreto muy cerca del área rival, pero el volante no logró llegar al balón.



Hasta el minuto 75 la visita volvió a tener una jugada clara, Elicer Quiñónes se logró filtrar entre la defensa ‘felina’ pero se demoró en rematar y el balón chocó en el pecho de Escobar.



El mismo Quiñones la volvió a tener cuatro minutos más tarde, desde el costado izquierdo ejecutó un remate de media distancia que estuvo a poco de abrir el marcador en el Jaraguay.



Inmediatamente, Mezu respondió con un remate de media distancia y creo la más clara de los locales hasta el momento.



Sin llegadas contundentes en el desenlace del partido, terminó el duelo empatado y sin goles en Montería. Millonarios no logró sacarle ventaja a Jaguares y lo recibirá el próximo 26 de septiembre en El Campín, para el partido de vuelta.