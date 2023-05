Millonarios entró en un bache. Paga la adversidad y el rigor de la seguidilla de partidos y este jueves sufrió para salvar un punto contra Envigado, 1-1, en partido pendiente de la fecha 14 de la Liga en el estadio El Campín.



Millonarios, que el fin de semana perdió contra Junior y el miércoles empató de local en la Copa Sudamericana contra América Mineiro, tuvo otra exigente tarea y sufrió hasta el final. Fernando Uribe evitó la derrota en casa.

Millos, nublado

Envigado, ese equipo joven y de ataque alegre sacó provecho del desgaste embajador y que Alberto Gamero se vio obligado a empelar una nómina B, un plantel que otras veces ha podido estar a la altura, pero esta vez no.



Millonarios se vio nublado. Creó muy poco, y cometió fallas que le costaron caro. Juan Torres generó la mejor oportunidad, en el segundo tiempo, cuando puso un potente remate en el vertical.



Pero la claridad la tenía Envigado, con buena salida por las bandas y con velocidad. Se acercó en un tiro de esquina cuando el portero Ávaro Montero salió apresurado y mal y Banguera se anticipó y su cabezazo no entró por muy poco.



Pero enseguida, Montero cometió un error garrafal, error que cuesta una derrota. El portero intentó evitar un tiro de esquina pero con tan mala fortuna que la pelota rescatada le quedó a un rival, a Cuervo, que estaba atento, tocó al centro del área donde Luis Díaz definió con el arco desprotegido.



Iban 57 minutos y la noche se le venía encima a Millonarios. Alba probó en a media distancia y en todo el estadio se alcanzó a gritar el gol, no fue, pasó cerquita.



Millonarios no tuvo la fórmula del empate y de hecho casi recibe el segundo en otro error defensivo, esta vez de Vega que perdió con inocencia la pelota con Cuervo, que fue una pesadilla para la defensa, y Montero evitó otro gol.



Pero ya cuando Envigado celebraba, cuando los hinchas azules se iban aburridos, llegó un tiro de esquina, la pelota le quedó a Fernando Uribe que metió un giro genial y fusiló al portero para evitar la derrota, 1-1. ​



Millonarios entró en una bache, pero llega a 30 puntos. El domingo va contra Santa Fe en el clásico.



