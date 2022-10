Millonarios está estancado, no logra sacudirse, se le va otro partido y no logra superar la barrera de los 30 puntos. Nada que clasifica. Ahora empató contra Patriotas, 0-0 en El Campín. El equipo boyacense se fue a la B.

Millonarios, otra vez enredado

Millonarios sigue frenado. Esta vez creó lo que pudo y no concretó, el pecado de la no definición sigue siendo un aspecto alarmante. Aunque hubo dos penaltis que el VAR le negó, en medio de la molestia de Alberto Gamero.



En todo caso el equipo azul buscó su victoria refundida, una y otra vez, aunque sin claridad, contra un rival que jugaba con la guillotina de la B en el cuello, solo le servía ganar, y sin embargo hizo poco para ello.



Empezando, hubo uno buena opción azul, un remate de Luis Carlos Ruiz que mandó afuera, cuando estaba de frente al arco y con todo el panorama para definir, luego de una gran jugada colectiva.



Luego de eso, fallaron, en cadena, Mackalister, Gómez, Alba, Daniel Ruiz. El equipo llegaba y no concretaba. y Patriotas, aguantaba.

Millonarios vs. Patriotas.

El primer tiempo se extinguió y el gol no llegó. Para la segunda parte los de Gamero quisieron reivindicarse, fueron por el gol y gestaron una posible acción de penalti, por una falta contra Luis Carlos Ruiz. Pero el árbitro Diego Ruiz dijo que no, tras revisar el VAR.



Y hubo otro, una acción en el área en la que Alba cayó. El VAR, nuevamente, dijo que no, desatando la ira de Gamero.

para colmo, antes de eso Daniel Ruiz sufrió un golpe en el tobillo derecho que prendió alarmas. Al 77 se marchó.



El partido se fue extinguiendo, Millonarios casi lo pierde en una contragolpe veloz de Patriotas, sin destino. Y por más de que empujaron los azules, Jader Valencia lo tuvo, y su remate por arriba: el gol del respiro no llegó.



Millonarios sigue estancado, no gana, nada que clasifica.





