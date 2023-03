Millonarios llevó a Ibagué a un héroe, al portero Juanito Moreno, que fue un ángel bajo los tres palos. Sacó de todo lo posible e imposible. Pero Tolima llevaba el suyo, a Diego Herazo, que probó de todo, fallaba de todo, y tuvo su desquite con un pelotazo en llamas para que Juanito ya no pudiera meter las manos, y fuera 1-1 en el partido pendiente de la fecha 4 de la Liga.



Cuando Tolima y Millonarios salen a la cancha, se respira aire pesado. No solo por la agresión de un hincha a Daniel Cataño en febrero y que aplazó hasta ahora la disputa de este duelo, sino porque parece que estos dos equipos ya se traen rivalidad entre manos, entre los ojos, se huelen y se quieren ganar.



Al Primer segundo Tolima se lanzó por el gol como un animal que sale de una jaula. Quería herir de entrada, que ese rival bogotano que tanto se adapta a los partidos no tuviera comodidad alguna en Ibagué. A los 40 segundos de juego Diego Herazo, que jugó en Millonarios, se perdió el gol tolimense, se lo evitó Juanito Moreno. Fue un aviso temerario. Luego, él mismo metió un remate rastrero para sacudir al mismo portero Moreno.

Gol en contra

Lo que pasa es que con Millonarios es imposible mantener ese ímpetu inicial. Millonarios no flaquea, no se intimida. Si se sintió vulnerado en el arranque, lanzó su primer ataque con furia. La pelota le quedó al más goleador de todos, al más certero de todos, a Leonardo Castro que despejó el camino con un enganche y cuando vio la magnitud del arco de frente mandó la pelota al cielo de Ibagué. Castro se cogió la cabeza, miró el pasto a ver qué trampa había pisado.



Fue el aviso, la cuota inicial del gol. A los 16 minutos Cataño, que tenía todas las mirada de los hinchas encima, a ver quién lo marcaba, quién lo cogía, quién lo derribaba, tiró un centro como si nada, como sin esperanzas. El portero Cuesta salió de su arco pero se le adelantó en contravía Riascos, que en su afán por ser un héroe se convirtió en villano. Mandó la pelota a su propio arco.

Tolima vs. Millonarios. Foto: Dimayor

Los goles desarman planes, afectan intenciones. Tolima se llenó de presión. Apeló a la media distancia, a los centros, en uno de esos Herazo anotó de cabeza y se lo anularon.



Millonarios no tenía la pelota, no la necesitaba. Ya ganaba. Pero cuando la tenía tocaba y desesperaba a Tolima y Cataño estaba agrandado de fútbol, como inspirado.



En la segunda parte Tolima volvió a salir de la jaula, fue por el empate, Yeison Guzmán encontró grietas en la mitad y probó en la media distancia con un fuerte remate que alcanzó a asustar a Moreno.



Tolima mantuvo su ritmo frenético y Millonarios dio un paso atrás. Pérez probó y Moreno otra vez atajó. Herazo tuvo otra más y otra vez se encontró con Moreno que le seguía ganando el duelo. Y para que no quedara duda le atajó otra. Moreno estaba en estado heroico.



Pero no. Juanito no iba a ser el único héroe. Hérazo llevaba la capa escondida. Tanto intentó, tanto luchó, que no se resignó. Un tiro libre suyo llevaba dinamita y quemó la red, Moreno ya no pudo meter las manos porque se quemaba, fue el 1-1 a 5 minutos del final. Herazo fue el otro héroe.

PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

