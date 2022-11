Meluk le cuenta (Clásico Millonarios vs. Santa Fe: ¡justicia penal!

Clásico bogotano de vértigo. Intenso. A todo pulmón. A fuerza y pase, a lluvia y barro, a gol y falla. Clásico a aguante y ataque, a acierto y error, a fútbol pleno: duelo de estilos, duelo de colores y de pasiones.

El arranque del cuadrangular semifinal A entre Millonarios y Santa Fe resultó ser un muy interesante partido con dos apuestas bien distintas, que se resolvió con un empate 1-1 que sabe a poco para Millonarios y que resulta un triunfo para Santa Fe.



Millonarios vs. Santa Fe. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

La jugada clave del juego ocurrió en el minuto 23 del segundo tiempo: penalti a favor de Millonarios por falta contra el pelado Daniel Ruiz. El VAR la dio. El VAR acertó.

En una semifinal, un penalti hay que meterlo. Como se mete en una final, así sea la de la Copa Colombia. Luis Carlos, el otro Ruiz de Millonarios, lo acertó el miércoles pasado contra Junior, por el trofeo de esa Copa, el torneo B, el que no da estrellas. Esa vez lo aseguró. Le pegó duro, con los ojos cerrados. Adentro.



Este domingo, en cambio, con los ojos bien abiertos se sintió ‘calidoso’ y, con los ojos bien abiertos, pateó suave. José Silva, el portero de Santa Fe, leyó fácil el disparo y, obvio, lo atajó como si fuera el dos más dos de la primaria del arco. Esa jugada definió el duelo.



Para quien lo cobra es imperdonable fallar. Los hinchas de Millonarios bien saben lo que significa perder un penalti en una semifinal: Juan Pablo Vargas falló otro penalti increíble en Ibagué, contra Tolima, en el 2021, y quedaron eliminados. Y Daniel Ruiz falló otro contra América... ¡Tres veces no es coincidencia!



Los hinchas de Santa Fe, en cambio, saben que las manos de Silva los tienen más que vivos, con todas las opciones. Silva, sin lugar a dudas, es por esa atajada el MVP del clásico. Un duelo que para Millonarios es, como canta Joan Manuel Serrat, una historia conocida: tener el control de la bola, del terreno de juego, crear algunas opciones de gol y fallar...

Hechos del clasico

No es opinión, son hechos: Millonarios pateó 18 veces en busca del gol, tuvo 5 tiros al arco rival, con una tenencia de pelota del 64 por ciento y un volumen de juego de 472 pases.



Santa Fe, por su parte, pateó solo 6 veces en busca del gol, tubo apenas 2 tiros al arco rival, con apenas una tenencia de pelota del 36 por ciento con un escaso volumen de juego de apenas 274 pases.

Esto sí es un calificativo: Santa Fe se fue arriba en el marcador en una jugada aislada, pero que aprovechó. Otro penalti que lo tiene vivo. Mientras Santa Fe lo mete y sobrevive, Millonarios lo pierde y resbala. En otra jugada acertada de VAR, en un balón quieto fuera del contexto del juego, se fue arriba 0-1 con un tiro desde los 12 pasos de Estupiñán. Clave.

José Silva le ataja el penalti a Luis Carlos Ruiz. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Millonarios, su técnico, sus jugadores y sus hinchas tienen que entender que muchos pases, mucho dominio, mucha tenencia, muchas aproximaciones, mucho intentar no es jugar bien: en el fútbol, un juego a hacer y evitar goles, para jugar bien de verdad hay que meterla... ¡Más de penalti! Como sí lo hizo Santa Fe, que se defendió, que aguantó, que acertó el penalti que tuvo y que atajó el penalti que sufrió.



Ya lo he dicho antes en esta columna: no hay que graduarse de kínder para saber que para jugar bien al fútbol hay que hacer goles. Por encima de todo, de las tácticas, de los ordenamientos, de los funcionamientos, de las estrategias, si un equipo no hace goles, pues no juega bien al fútbol. Es la ley de gravedad del juego.



Millonarios volvió a fallar en meterla. Su eficacia es poca. ¡Si no la mete de penalti, pues...! Y Santa Fe, en cambio, acierta una de las poquitas que tiene.



El 1-1 en Bogotá es justo. Es pura justicia penal...



Meluk le cuenta...



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta

