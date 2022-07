Fue debut amargo para Millonarios en la Liga del segundo semestre. No perdió, pero no ganó. Un empate 1-1 contra Deportivo Pasto en El Campín le sabe mal.

No pudo Millonarios

Acción del juego entre Millonarios y Pasto.

Millonarios jugó a lo que ya se le conoce, ese dominio, ese control de balón y esa falta de gol. Estrenó en su nómina a Luis Carlos Ruiz, que llegó a solucionar ese problema. Y Ruiz hizo lo suyo, pero fue insuficiente.

Al minuto 33 el atacante que llegó de Cortuluá hizo de las suyas, aprovechó una gran jugada colectiva, con Larry Vásquez y Daniel Ruiz, y sacó su remate bien ubicado para poner a celebrar a la afición azul, con el 1-0.

Ruiz, incluso, pudo anotar el segundo, con un remate lleno de técnica, pero se lo perdió. En todo caso el delantero, un experimentado, dejó buenas sensaciones.



En la primera parte el equipo azul debió aumentar, pudo irse ganador con dos goles más, pero no definió. El portero Cabezas fue protagonista para evitarlo.



Y los problemas para Millonarios llegaron en el segundo tiempo, cuando el partido se le volteó. Pasto aceleró, hizo cambios, decidido a no irse perdedor de Bogotá, le quitó el balón al local y empezó a acercarse.



Al minuto 60, tuvo su premio. Facundo Boné aprovechó un gran pase al vacío y definió muy bien, mientras Andrés Llinás se esforzaba por evitarlo, tardíamente.



Millos intentó reaccionar, Gamero movió sus fichas, Herazo fue uno de los que entró y tuvo el segundo del equipo, pero su gol fue anulado por previo fuera de lugar.



Así, Millonarios no pudo pasar del empate. Una vez más fue el equipo que dominó casi todo el partido, pero se vio escaso de goles, y eso que llegó Ruiz y anotó el suyo.



