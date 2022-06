Millonarios y Junior podría seguir jugando perpetuamente y seguro seguirían empatando sin goles. Porque Millonarios no pudo hacer el gol que tanto planeó y elaboró. Y Junior muy poco hizo para intentar. Empataron 0-0 en El Campín, y ese es un resultado peligroso para ambos.

Junior jugó contra su arco, como si quisiera aplastar a su propio arquero Viera, producto del empuje de un Millonarios desafiante, un Millonarios que quería venganza por la última derrota, un Millonarios quería la victoria, un Millonarios que no tenía tiempo para perder tiempo.



Millonarios tocó, puso a sonar su orquesta, clarinetes por la derecha, con un Andrés Gómez veloz, ágil, derrochando juego por la zona donde Gabriel Fuentes cayó muy rápido y se marchó lesionado. Y por la izquierda sonaban violines, por allí Ruiz y Bertel eran los mejores solistas.



Por esas bandas llegó el bombardeo permanente. Esos centros al área llenos de candela. En una de esas, Bertel lanzó el pelotazo preciso y Gómez se levantó como si fuera más grande que los defensores rivales, y cabeceó solo, muy solo, y de no ser por el vuelo sin capa del portero Viera, hubiera sido el gol que tanto necesitaban los azules, es que la pelota llevaba ese destino.



Por momentos fue tanta la asfixia que imponía Millonarios, que Junior terminó entregando la pelota, dócil, obediente, desarmado, y al final el remate de Ruiz fue desviado por Viáfara muy cerca de la línea de gol. Junior tomaba aire: gesto de cansancio, gesto de alivio.



Es que Junior no lograba despegarse de su propia pared defensiva, allá seguía, como contra las cuerdas de un cuadrilátero, y cuando se decidió a ir adelante, lo hizo con los guantes puestos, cuando fue a pelear el partido. A Daniel Ruiz lo querían destrozar a pedacitos. Pacheco quería arrancarle un tobillo; Moreno fue por su rodilla. Así lo fueron aplacando, para que su fútbol se quedara noqueado. Y mientras tanto, el árbitro Jhon Ospina aparentaba que no traía en su bolsillo la tarjeta roja.



Adelante, Miguel Borja fue un delantero triste, qué melancolía la suya al tener que jugar tan solo, como desamparado. En cada cabalgata se vio sin ejército, sin respaldo. Llinás lo desarmó en cada duelo. Así que lo de Junior era romper, quitar y pelotearle a su delantero triste y solitario.

En Millonarios, mientras tanto, se jugaba fútbol, con su toque, su apertura de la cancha. Clarines, violines. Poco falto para que el arquero Álvaro Montero también fuera adelante a ayudar, no por desespero, sino por comodidad.



El primer tiempo terminó en batalla. Empujones de un lado, manotazos del otro. El partido se calentó cuando tenía que enfriar.

Junior se levanta; Millos no liquida

15 minutos después, Junior recibió algún aliento, oxígeno extra para salir a buscar el partido. Esa parecía ser la estrategia, aguantar al comienzo y sorprender después. Por eso fue que en el periodo final fue un Junior un poco más decidido, un poco más Junior. Incluso Borja tuvo una buena oportunidad para acabar con la esperanza azul. Le ganó un duelo a Llinás, el único, y su remate pasó muy cerquita.



El tiempo corría. Y Millos no quería que los segundos se le escaparan. Larry Vásquez lo sabía, fue a aportar, metió un remate que debió ser gol. No lo fue. Gamero gritaba, movía sus fichas, Ruiz pasó a la derecha, desde allá tiró un centro endemoniado y en el área se levantó otra vez Gómez, con un salto de atleta, o de basquetbolista en tamaño pequeño, y su cabezazo también debió ser gol. La pelota solidaria siguió el camino de la pelota que falló Larry.



Entonces el árbitro, para evitar las suspicacias de esta crónica, dijo que alto, que él sí traía la tarjeta roja, y la sacó, en todo caso casi se le olvida, le puso amarilla a Viáfara por demorar un saque de banda, tuvieron que alertarlo a gritos que ya había sido amonestado, y se fue expulsado. Junior, con 10.



Entonces el partido volvió a sus orígenes. Lo ya contado. Junior aplastando a su propio arquero. Millonarios empujando. Clarines y violines ya sin sonido en El Campín. Un Borja que no tenía ni su propia sombra para que lo acompañara. Gamero gritando, Ruiz gestando, Gómez bramando, y el reloj andando y andando y andando para frenar con un amargo final sin goles.

PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Más noticias de deportes