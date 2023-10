A Millonarios se le fueron las luces, empató contra Chicó y aún no sella clasificación

Millonarios se volvió a enredar en El Campín, volvió a tener un partido opaco, nublado, en el que no encontró la claridad ni los goles suficientes y terminó empatando contra Boyacá Chicó 1-1 en la fecha 19. Llegó a 30 puntos y tiene un pie en los cuadrangulares, pero aún no sella su cupo.

Al comienzo a Millonarios no le importó que Chicó le pusiera una línea de cinco defensores y dos volantes de marca. Parecía un cerrojo que iba a ser difícil de penetrar, pero no. El equipo azul necesitó 10 minutos para entrar en esos predios con gol.



Millonarios tenía la posesión de la pelota, Chicó no la agarraba, apenas miraba jugar a su rival, fue cuando Leonardo Castro salió del área, fue a un costado y desde allí, pegado a la línea, tiró un centro templado al área, allí esperaba un defensor de Chicó, que no se dio cuenta de que a su espalda llegaba Édgar Guerra para estirar la pierna derecha y anotar el 1-0.

Facebook Twitter Linkedin

Millonarios vs. Chicó. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

El segundo gol parecía ser cuestión de trámite, porque el dominio azul era absoluto. Lo tuvo Mackalister Silva tras una mala salida del portero Rogeiro Caicedo. Su remate, con el arco a disposición, fue afuera. El segundo llegó a los 23 minutos, pero le fue anulado a Beckham Castro, por leve posición adelantada corroborada en el VAR.



Sin embargo, Chicó no estaba derrotado. Y reaccionó. Le tocó cambiar el plan, corre riesgos y encontró su premio. En una pelota quieta Chicó sorprendió y encontró el gol del 1-1. Fue un centro de Támara, la pelota se paseó en el área y en el segundo palo apareció Wílmar Cruz para anotar de cabeza, en 42 minutos.



Así se fueron al descanso, con un empate que al comienzo parecía improbable para un Millonarios que se llenó de temores y fue perdiendo su dominio y su claridad. En la segunda parte el equipo embajador no encontraba las luces.



Chicó se acomodó mejor en la cancha y se cogió confianza. Con el empate pudo reafirmar su idea inicial y volvió a cerrar sus puertas, como para llevarse ese botín de un punto. En todo caso no se resignó solo a eso y casi gana el partido en un cabezazo de Elkin Mosquera que casi sorprende al portero Montero. El desesperó se trasladó al equipo local.



Millonarios careció de tranquilidad, no tuvo claridad ni profundidad. Su segundo tiempo fue errático, sin aproximaciones. Por eso no encontró la fórmula de la victoria y se resignó a otro empate en casa que aún no le deja celebrar del todo la clasificación, aunque quedó muy cerca.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

Más noticias de deportes