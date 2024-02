Millonarios cede puntos en El Campín: amargo empate contra Alianza

Millonarios no tuvo contundencia. Intentó, probó, llegó, buscó, pero no pudo derrotar a Alianza en Bogotá en la tercera fecha de la Liga, apenas fue un empate 1-1 que dejó a los azules con las caras largas.

Millonarios tuvo un inicio traumático, como para presagiar una pesadilla en El Campín. A los 6 minutos de juego el capitán Mackalister Silva sintió el dolorcito en la pierna derecha, parte posterior, se agarró, se quejó, no pudo seguir, pidió el cambio. Se marchó de la cancha en medio de la incertidumbre y la angustia de los aficionados. Lo reemplazó Santiago Giordana, para que jugara junto a Leo Castro, como ya lo han hecho.



Los problemas siguieron: Pedro Franco, un exazul, sacó un bombazo que por poco sorprende al portero Montero, que tuvo que volar y estirarse cuan largo es para desviar la pelota.

Millonarios vs. Alianza.

En Millonarios no podían creer que Alianza llegara a El Campín con ese ímpetu, con esa decisión. Pero lo peor aún no había pasado.



A los 15 minuto de juego el estadio quedó en un silencio de miedo. Solo se escuchaba el grito de los jugadores de Alianza que en la cancha cantaban el gol. Fue un pase al vacío, Andrés Rentería ganó en velocidad, la defensa lo perseguía sin éxito, el atacante llegó a los predios de Montero y le cruzó la pelota, que fue a la red, 0-1.

Alberto Gamero enfureció, no podía creer que le hicieran ese gol, con su defensa tan jugada y expuesta. El equipo intentó, entonces, recuperar la compostura, no entrar en desespero. Agarró la pelota y empezó su arduo trabajo por el empate. Lo tuvo Leo Castro, con una media vuelta genial que no fue gol por poco. Luego Castro le hizo un gran taco a Giordana y el argentino casi celebra, lo evitó el portero.



Hubo una más, ratificando que esta pareja de delanteros se entienden y cada vez se conocen mejor. Giordana propuso la pared, Leo le entendió y al final el remate fue arriba.



La primera parte se acabó con decepción en Millonarios. Sin Mackalister, con el marcador en contra y sin encontrar la eficacia arriba.



En el segundo tiempo el panorama empezó a cambiar. Alianza, que estaba refugiado en su terreno, no tenía intenciones de arriesgar su botín, pero Millonarios encontró la fórmula. Fue Jhon Largacha, al 55, el que encontró la pelota flotando en el área, sin dueño, como si lo buscara a él, que no la dejó escapar y sacó un riflazo para vencer al portero de Alianza, Carlos Mosquera.

Gamero respiró. La afición respiró. Largacha celebró con la emoción del joven que se convierte en héroe. Pero la tarea no estaba terminada.



El panorama le cambió a Alianza, sobre todo porque perdió por expulsión al jugador Efraín Navarro.



Millonarios adelantó líneas, fue decidido a buscar el gol de la victoria, Giordana estaba en esa búsqueda, con varios buenos remates. El gol parecía cercano, que se aproximaba, se intuía en las gradas y en la cancha.



Pero no. No llegó. Millonarios, con ese hombre de más, no pudo mostrar su superioridad, le faltó la puntilla, la definición. El tiempo se le agotó y Alianza celebró su medio botín. Millonarios lamentó un empate que no deja de ser amargo.





PABLO ROMERO

DEPORTES

