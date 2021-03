Millos sufre, no luce, pero se lleva un punto de visita contra Águilas

Millonarios sumó otro punto, que es valioso por ser de visitante frente a Águilas, pero que puede ser poco dadas las necesidades del equipo en su carrera por la clasificación. Este jueves empató 0-0 en un partido en el que sufrió más de lo esperado, ante un rival agresivo y que estuvo cerca de la victoria.

Millonarios no tuvo un buen partido. Tuvo algunos chispazos. Con un Guarín desconectado y un Arango muy aislado.



El local identificó rápido falencias en la marca y lo atacó, creándole dolores de cabeza, sobre todo en el primer tiempo. Primero con Otálvaro, que capturó un rebote y puso la pelota en el vertical. Millonarios no reaccionó, por el contrario, vio cómo su rival volvía a llegar en un remate del experimentado Marrugo, quien de frente al arco, perfilado, pateó y solo le faltó un poco de efecto.



Y Millos no reaccionaba. Águilas lanzó un tercer intento, otra vez por el centro, una zona baldía. La pelota le llegó a César Arias, que partió habilitado tras un pase al vacío, encaró y remató, y esta vez fue el portero Moreno el que se arrojó y evitó el gol local. Y Millos, no reaccionaba. De hecho, Moreno evitó que lo sorprendiera Ramírez en un tiro libre.

Millos vino a despertar en la recta final de la primera parte, cuando los laterales salieron al ataque: Perlaza tiró un buen centro para Arango, que metió el cabezazo. El portero salvó su arco, dio rebote, y Bertel la tiró al vertical. Eso fue todo en la primera parte.



En la segunda, el equipo de Gamero parecía decidido. La inclusión de Kliver Moreno le dio más fortaleza en la marca. Arango tuvo un remate que todo Millos pidió como penalti por una mano que no existió. Pero todo se quedó en buenas intenciones. Águilas retomó el dominio, mantuvo su agresividad y con un remate de Eliser Quiñones casi sorprende.



Al final, fue un empate sufrido, pero satisfactorio para Millos, porque no se vio cómodo en el partido y evitó la derrota. Llegó a 23 puntos y sigue en la pelea.



