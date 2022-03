Millonarios volvió a chocar contra la pared del fútbol internacional. En esta oportunidad, por Copa Libertadores, el conjunto bogotano cayó a manos de Fluminense, el primer equipo de Río de Janeiro creado exclusivamente para el 'futebol'.



(Lea además: Falcao García, nuevamente lesionado: baja confirmada del Rayo Vallecano)



Los dirigidos por Alberto Gamero acumularon un 1-4 en el marcador global y se despidieron sin pena ni gloria del mayor torneo regional. En el recuerdo de los hinchas quedará que Millonarios empezó ganando la serie en el primer juego, pero que, producto de la falta de jerarquía, una expulsión derrumbó todo. En los registros tan solo se leerá que los embajadores fracasaron, por enésima vez, en su salida internacional.

Líder en Colombia, uno más en el exterior

Facebook Twitter Linkedin

Millonarios vs. Fluminense. Foto: EFE

La visión más optimista recuerda que hoy por hoy Millonarios es el líder del fútbol colombiano. Que a pesar de preservar el descanso de sus titulares para los duelos contra Fluminense, el conjunto albiazul sumó dos victorias en sus últimos juegos con futbolistas todavía más jóvenes que los que integran su formación de gala. Que actualmente es el equipo que a la fecha ha tenido el mejor rendimiento como visitante: once puntos de quince posibles. Y que, además, la valla de Álvaro Montero, con tan solo tres goles, es la menos vencida de la Liga BetPlay.



(Además lea: Lionel Messi se muestra negativo ante las críticas de los medios franceses)



Lo anterior pareciera indicar que en casa todo es una maravilla. El tema es que en Millonarios, desde hace rato, así se da el camino, pero no la meta.



En el segundo equipo más ganador de Colombia, hoy en día el proyecto deportivo es tan solo uno: confiar en lo que puedan hacer los jugadores de la cantera. Así han sido las cosas desde los últimos tres años, cuando Alberto Gamero, un experto en planteles con rasgos adolescentes, llegó a dirigir al club.



(Le recomendamos leer: Hernán Crespo no será el entrenador de Atlético Nacional, según prensa)



En un comienzo, todo era logro: "Ahí va el 'Kínder' de Gamero". Así estuvo cerca de ser campeón de la Liga BetPlay en dos oportunidades. Estuvo cerca, no lo fue. Así quedó eliminado dos veces seguidas por el modesto Alianza Petrolera en la Copa Colombia. Así ha fracasado en sus intentos por clasificar con las uñas a los torneos en el exterior y luego, si se puede, competir.

Ahora, los poco más de 1.200 millones de dólares que pudo recibir de la organización de la Copa Libertadores, por llegar a la fase de grupos del torneo y disputar sus tres partidos como local, resumen el peso económico de su fracaso internacional.

Un club falto de metas

Facebook Twitter Linkedin

Millonarios en el duelo pasado vs. Cortuluá. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

El hincha se duele, pero los directivos ya habían avisado. En el plan proyectado por los dirigentes hasta 2025, según se pudo conocer extraoficialmente, no estaría contemplado obtener ningún título. En el documento filtrado se habla escuetamente de "Disputar al menos una final", "clasificar a fases de torneos internacionales" y, en síntesis, "vender jugadores".



Esa es la meta del club. Hacer lo posible con los juveniles y mandar uno que otro al exterior. No en vano, las tres salidas que tuvo el equipo para este torneo, Emerson Rivaldo Rodríguez, Fernando Uribe y Daniel Giraldo no fueron reemplazadas con hombres del mismo peso.



(También lea: Futbolista niega apoyo a Ucrania: 'En Medio Oriente mueren miles cada día')



Gamero, cabeza de la parte deportiva, tampoco parece mostrarse muy preocupado:

“Tenemos una nómina que pienso que está capacitada para pelear el título. A eso aspiramos todos los 20 equipos, además tenemos la misma idea de juego y esto nos va a traer buenos resultados”, dijo a comienzo de año.



Este martes, tras la derrota con Fluminense, se mantuvo optimista: "El resultado fue muy amplio para lo que se vio, queda uno con desazón por lo que vinimos a competir, e irnos con las manos vacías, pero esto es aprendizaje, y vamos por buen camino".



Nadie va a decir que no se le de importancia a la cantera. Eso es primordial. El problema es que los juveniles no pueden cargar con toda la esperanza de un club. No ocurre en Europa, mucho menos funciona en Colombia. Y los reiterados fracasos en torneos internacionales y la falta de títulos lo confirman. Ese es el caso de Millonarios.

DEPORTES