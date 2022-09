Millonarios sufrió más de la cuenta, pasó un susto, estuvo en riesgo, pero finalmente se quedó con el cupo a la final de la Copa Colombia, tras eliminar al Medellín, con un global de 4-2.

Medellín llegó a Bogotá decidido a igualar la serie, y no perdió tiempo, jugó un gran primer tiempo en el que marcó gran diferencia, anotando los dos goles que pusieron el global 2-2. Lo del equipo azul fue de pesadilla en ese periodo, no solo recibió los dos goles, sino que perdió por expulsión, al final del primer tiempo, al volante Juan Carlos Pereira.

Goles poderosos

MIllonarios vs. DIM. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

El DIM encontró el primer tanto al minuto 28, cuando Cambindo sacó el remate que no pudo controlar al portero Álvaro Montero.



El Poderoso tomaba vida en El Campín, pero aún le faltaba gran parte del desafío. Mantuvo su buen juego, agresivo, aprovechando que el azul no lograba mostrar su juego habitual.



La afición embajadora vivió un drama cuando Pons apareció al minuto 36 para anotar el tanto de la ventaja del cuadro antioqueño. El Campín quedó mudo, no lo podían creer, la serie estaba igualada 2-2.



Y lo peor para los azules fue cuando Pereira vio la roja, por golpear sin balón a Pons. Gamero se tomaba la cabeza, incrédulo ante lo que pasaba en la cancha.

Reacción azul

Pero para la segunda parte, ese Millonarios que es líder de la Liga jugó con decisión, no parecía que tuviera un jugador menos, al contrario, se revitalizó y al minuto 58 encontró el gol que lo ponía arriba otra vez en la llave.



Fue en un tiro libre, Daniel Ruiz tocó la pelota y Mackalister Silva puso la pelota a un ángulo, para 1-2.



Medellín entró en desespero, Millonarios jugó para controlar y aguantar. Pero tenía su arma, le pelota quieta, y así Daniel Ruiz puso el empate, con gran cobro para el 2-2 final.



Con ese resultado, los embajadores van a la gran final de la Copa y espetan rival entre Magdalena y Junior que se enfrentan el 1



