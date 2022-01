Millonarios es uno de los equipos del fútbol colombiano que hasta el momento no ha anunciado una gran contratación para la temporada 2022. En el ámbito del conjunto albiazul priman las versiones extraoficiales y las especulaciones.

La no llegada de refuerzos rimbombantes no es el único factor que preocupa a los hinchas del cuadro embajador. También hay inconformidad por la extensa lista de los jugadores que salen del plantel, justo cuando los dirigidos de Alberto Gamero disputarán la Copa Libertadores.



Fernando Uribe, Daniel Giraldo, Harrison Mojica, Emerson Rivaldo Rodríguez, Felipe Banguero, Esteban Ruíz, Christian Vargas y Bréiner Paz son los jugadores que abandonaron el club capitalino.



Las llegadas de Álvaro Montero, Diego Herazo, José Cuenú, Larry Vásquez y Eduardo Sosa, no marcan una amplia expectativa entre los hinchas.

Los que se quedan

Además confirmó la compra de una parte de los derechos deportivos del jugador Daniel Ruiz quien firmó su contrato con Millonarios por tres años más, de igual manera informó que los jugadores Elvis Perlaza, Andrés Segura, Andrés Llinas, Ricardo Márquez y Omar Bertel renovaron su vinculación con el equipo.



Por otro lado Millonarios tendrá 12 jugadores de las inferiores que estarán entrenando con el equipo profesional y podrán estar disponibles para el profesor Alberto Gamero durante esta temporada.

