Un aficionado del Deportes Tolima agredió este domingo al centrocampista de Millonarios Daniel Cataño, que golpeó al agresor y luego fue expulsado, razón por la cual el equipo capitalino consideró que no había garantías para jugar y se retiró de la cancha, en tanto que el árbitro Wílmar Roldán suspendió el partido.

En el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, el partido de la cuarta jornada del Torneo Apertura estaba a punto de iniciar cuando Cataño recibió un puño por la espalda de un aficionado que logró ingresar al campo burlando la seguridad, al que persiguió y golpeó, por lo que Roldán le mostró la tarjeta roja.



Los jugadores y el cuerpo técnico de Millonarios decidieron abandonar el terreno de juego.

Fuerte declaración



"Esto es el fútbol que nos corresponde a todos, y nuestra seguridad, del cuerpo técnico, de jugadores, está por encima de cualquier cosa (...) Tenemos que sentar un precedente para que nos eduquemos como sociedad (...) nos tenemos que cuidar los unos a los otros", expresó el capitán de Millonarios, David Macalister Silva, al árbitro Roldán.



El veterano centrocampista aseguró que la integridad de su "compañero, del fútbol y de todos está por encima de cualquier cosa".

Alejandro Montenegro, hincha del Tolima que agredió a Daniel Cataño. Foto: Tomado de Win Sports y redes sociales

Entre tanto el central Julián Quiñones, capitán del Deportes Tolima y excompañero de Cataño en ese club, se solidarizó por lo ocurrido y dijo que espera que lo ocurrido hoy sirva para "marcar un buen precedente" para que no sucedan este tipo de cosas en los estadios colombianos.



El club capitalino, a través de Enrique Camacho, su presidente, fue enfático en afirmar que no acepatará hecho violentos, al hablar del hecho que icurrió en Ibagué.

'Los puntos son secundarios'

"Millonarios nunca aceptará hechos de violencia en nuestro fútbol ni contra nostros ni contra los rivales", dijo Camacho en Caracol Radio.



El bus de Millonarios, cuando abandonaba el estadio Manuel Murillo Toro, fue atacado por más desadaptados, que con pierdas rompieron los vidrios y pusieron en peligro la integridad de los jugadores.



"Los puntos me parecen una cosa secundaria, que si ganamos el partido o lo perdimos, hay cosas que están por encima de 3 puntos y es que un espectáculo se pueda llevar con armonía, tranquilidad y paz", agregó el dirigente.



"El equipo está tranquilo. Se agrupa en el hotel para regresar a Bogotá. Hay que manejar el tema con cautela. Hay que erradicar cualquier intento de violencia. Se calentaron los ánimos en las tribunas. Los jugadores consideraron que no habpia garantías. Hablé con ellos, con el árbitro y les explico que no había garantías", contó.



Sobre las declaraciones del presidente del Tolima, César Camargo, dijo: "No las comparto. Él insistía que nos estábamos retirando del partido. No es un 'bicot, es un rechazo a la violencia".



El Presidente advirtió que respetaba las decisiones que tomó el árbitro del juego y que Roldán actuó de acuerdo al reglamento.



El club, por su parte, emitió un comunicado, luego de los incidentes.

“MILLONARIOS FC informa que una vez concluidos los actos protocolarios y cuando el partido estaba a punto de iniciarse, un asistente la estadio Manuel Murillo Toro invadió el campo de juego y agredió al jugador Daniel Cataño. Ante esta situación y considerando los riesgo inherentes para el espectáculo y la dificultad de garantizar la seguridad de los jugadores, se decidió que no era prudente comprometer su integridad”, aclaró el conjunto.



Y agregó: "Millonarios FC es enfático en señalar que la prioridad es la seguridad de los jugadores y miembros del cuerpo técnico así como la de todos los asistentes al escenario deportivo. Los actos de violencia deben ser rechazados con firmeza”.

