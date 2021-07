'Le deseamos lo mejor': Millonarios se despide de Fredy Guarín

Es un hecho: Fredy Guarín no continuará con Millonarios. A través de su cuenta oficial de Twitter, el equipo le agradeció al jugador "por su entrega, apoyo y amor incondicional" hacia la institución y la camiseta.

En días pasados, el volante, de 35 años, habló sobre su salida del conjunto 'embajador' a través de su cuenta de Instagram. “Si algo tengo es sinceridad. Soy hincha a morir de Millonarios. Me vi los partidos, los acompañé. Son situaciones personales que me llevaron a terminar el contrato, el equipo no tiene nada que ver”, señaló Guarín.

"¡Esta siempre será su casa!", señaló el equipo a través de su cuenta de Twitter. Foto: @MillosFCoficial

A pesar del mensaje de gratitud del equipo a Guarín, algunos fanáticos han utilizado la publicación para manifestar su molestia al respecto. Es el caso de la cuenta @Futbolero7772, que escribió:



"Se le acompañó, pero no demostró eso que tanto decía sentir. No digo que tenía que seguir jugando, pero no se le vio cercano en un momento tan importante como la final".



No obstante, otros seguidores han manifestado su apoyo al jugador en su paso por Millonarios. "Gracias 'Guarito' por tu gran amor al Azul. Dios bendiga tu camino", comentó Daniel Valderrama (@thevalderramax).

Guarín concluyó su mensaje en Instagram admitiendo que seguirá el equipo, pero de lejos: “entiendo que hay especulaciones. Quizás en su momento cuando hable a fondo, van a entender. Soy hincha y tengo los huevos bien paraditos. Desde afuera, como lo hice toda mi carrera, le haré fuerza, es mi equipo”.



Por su parte, Millonarios concluyó su publicación de despedida señalando que le desean "lo mejor en sus planes personales y profesionales futuros" al volante.

