Millonarios encarriló el camino, está dentro de los ocho y pelea en serio por la clasificación. El lunes, en el partido que no se pudo jugar el domingo por mal tiempo, remontó y derrotó a Envigado 1-2 para lograr 3 puntos vitales. Además, esta es la primera victoria de la temporada fuera de casa para el equipo azul, que ya tiene 22 unidades.

Millonarios al fin está despegando y a 6 partidos del final de esta fase todos contra todos está adentro y con grandes opciones de clasificar. No pierde hace cuatro partidos, desde el clásico, y eso le permitió remontar en la tabla.

Primera victoria de visitante

Con esta victoria, además, cortó la sequía que tenía fuera de casa, ya que no había ganado a domicilio en esta temporada y tampoco había hecho dos goles fuera de El Campín.

El jueves enfrentará a Alianza Petrolera en cuartos de la Copa Colombia y el domingo, la fecha 15, a Unión.



Le quedará en el calendario América, de visita, Junior, de local, el clásico contra Santa Fe, recibe a Chicó y cierra visitando a La Equidad. 18 puntos para concretar su clasificación.



Millonarios tuvo contra Envigado dos formas de jugar que demostraron el gran manejo que le dio Alberto Gamero al partido.



Fue un primer tiempo flojo en el que el equipo azul perdía 1-0, y un segundo tiempo en el que cambió radicalmente, empezando por el planteamiento táctico al pasar de jugar con 4 a 3 defensores.

Gamero, muy claro

La estrategia del técnico Gamero le dio resultado, el equipo tuvo volumen de ataque y encontró los goles con Larry Vásquez y Beckham Castro.



“Lo hicimos con tres defensores, me animé porque íbamos perdiendo (y se lesionó Bertel). El equipo estaba bastante bien, llegando, nos descuidamos en el gol de ellos. Insistí que quería volumen, le pedí a Guerra y a Ruiz que así como eran extremas podían ser carrileros. Lo hicieron bien. Teníamos mucho juego interior con Larry, Pereira, Silva y Cataño. Montamos 3 (defensores) o se puede decir 5, 4 en la mitad y un punta, y ahí balanceamos el juego, hicimos el gol y manejamos el partido ante un equipo que nunca se rindió”, dijo Gamero.

