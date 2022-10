La polémica en el partido entre Millonarios y Patriotas se centró en las decisiones arbitrales. El central Diego Ruiz reculó en sus determinaciones, respecto a dos penaltis que generaron cuestionamientos.



Sobre eso se refirieron el entrenador de Millonarios, Alberto Gamero, y el referente, David Mackalister Silva, al término del compromiso.

'No ganamos por las opciones que no metimos'

Daniel Ruiz y Alberto Gamero Foto: Dimayor

Gamero dijo: “yo vi la cara de los jueces de línea y no se les veía tan seguros de lo que hacían. Hoy nos damos cuenta que no sabemos quién pita, si el VAR o los árbitros. Es para el fútbol, es duro. No sabe ni a quién creerle. Se puede equivocar, pero si se equivoca con una pantalla… bueno”.



“Esto no lo tomen como excusa que no ganó por el VAR. No ganamos por las opciones que no metimos. Voy tranquilo y nos dimos cuenta que ellos tenían su línea de cinco. Miramos donde encontramos los espacios, en la mitad, más allá de los centrales. Con un gol se pudo abrir el arco, nos vamos fortalecidos, porque el equipo hizo todo para ganar” agregó.



“Esto no lo arreglamos con ir a reclamar. Daniel Ruiz tiene tres amarillas por reclamos, eso no cambiará nada. Tengo más de 10 años sin ser expulsado. Macallister va y les habla, pero en Colombia hay árbitros se molestan porque vayan y le pregunten. Le dije a Daniel que cuidado con una amarilla. Hoy salió cojeando, no pasa nada”, añadió.



“Le pido a él, llevar la pelota hasta las 18 para eso, por si le pegan. Hoy hubo un pisón y no lo vieron. Les pido que no hagan eso. Hoy estamos discutiendo o alegando un tiempo que podían dar de más. No me gusta reclamar, se incomoda el jugador, el árbitro y ya juega con eso”, complementó.



En la misma pregunta, Silva aprovechó para exponer su punto de vista, ante la necesidad o no de ir a reclamar.



“Yo pregunto desde mi perspectiva ¿Qué saco con ir a apretar al juez si el que decide es el VAR? Me tocaría ir a la cabina a apretar al del VAR. Hablando un poco de los comentarios, un día dijeron que había pelado con Daniel en Rionegro ¿Sabe qué le estaba diciendo yo a él? ‘tranquilo enano, tranquilo, hay VAR’ si nosotros como jugadores queremos que el fútbol mejore, yo para qué le alego y gasto 15 segundos algo que decide alguien sentado en la pantalla”, dijo.



“Entre menos le alegamos, lo respetamos más. Esperamos una decisióny no interrumpimos. Para llamar malicia, qué malicia tiene ir a carear al árbitro. El que decide es el que está en la cabina. Si evitamos meternos con el juez, le damos más ritmo. Yo llevo peleando por el ritmo de juego, se han reído de eso. Si nosotros lo pedimos, debemos dar ejemplo” agregó.



"En cuanto a los rumores, es lo lindo de Millonarios, lo que despierta. Son importantes en la medida de la relevancia que se le dé. Hoy la importancia en el camerino de Millonarios es clasificar”, concluyó.

FUTBOLRED

