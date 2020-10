Las cinco conclusiones de Alberto Gamero tras el triunfo de Millos

Hay que ir más de un año atrás, a septiembre de 2019, para encontrar dos triunfos seguidos de Millonarios. Ahora, las victorias contra Envigado y Patriotas vuelven a darle opciones al equipo de conseguir la clasificación, aunque el panorama sigue siendo complicado. Estas fueron las conclusiones que sacó el técnico Alberto Gamero tras el 1-0 a Patriotas.

El juego. “Hoy no me gustó mucho el partido como en otros juegos, hemos jugado mejor y no ganamos. Se controló el partido, tuvimos menos posesión, pero fuimos más efectivos, ensanchamos la cancha con Salazar y con Rodríguez. Me parece que hubo un trabajo serio, de un equipo que quería ganar, y conseguimos los tres puntos”.



(Lea también: El VAR llevó al Everton y a James hasta la orilla)



Lo que quiere mejorar: “La presión alta no la hicimos bien. Había una generación de juego de ellos que, la verdad, no era peligrosa, pero nosotros queremos, en Bogotá, hacer mejor presión. Vega y García no habían jugado juntos, pero hicieron un buen trabajo. A veces los rivales, cuando tienen el balón, la idea es desorganizar al rival, pero no lo lograron”.



Las opciones de gol. “Si las generamos es porque las buscamos. Pecamos en la definición, creo que el arquero fue figura. Estamos trabajando en la definición con base al juego, queremos darles tranquilidad, que el jugador tome la mejor decisión en una jugada de esas. Arnoldo Iguarán conversa con ellos, les dice, pero queda uno aburrido porque tuvimos que haber hecho mas goles”.



La cantera. “Es uno de esos partidos que queríamos ganar con un marcador más tranquilo, pero en general, no solamente los canteranos: el funcionamiento del equipo en lo global me pareció bueno. La esencia del fútbol es ganar y para ello hay que hacer un gol más que el oponente. Nos defendimos bien, una línea de 4 que se ha consolidado. Lástima por Perlaza, que completa cinco amarillas. A Román hay que felicitarlo, porque no es fácil ser capitán de Millonarios. García, Vega, Rodríguez, Salazar, Abadía, Marques es un jugador joven. Hay cosas importantes que hay que seguir trabajándolas”.



(En otras noticias: Entrevista: Vuelta a España, otra carrera que lucha contra la pandemia)



El momento de Cristian Arango. “Ese punta que estamos jugando bloquea a los dos centrales, tiene más posibilidad y más espacio, porque estamos jugando con dos extremos. Le pedimos que nos ayude a jugar, pero cuando el equipo está en zona de definición no quiero que elabore, quiero que ayude en definición y haga gol. Es bueno para él también, y ojalá Del Valle y Márquez también hagan su golcito”.



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- ¡Vibrante partido! Everton empató 2-2 con Liverpool



- Así reaccionó la prensa al Everton-Liverpool y la actuación de James



- Así va la Liga femenina: América se estrenó con triunfo