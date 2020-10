Con el estreno de Millonarios, arranca la liga femenina

El partido entre Millonarios y Llaneros, que se disputará este viernes en Bogotá (3 p. m.), dará inicio a la cuarta edición de la liga femenina, que tendrá en esta oportunidad a 13 equipos buscando el título que está en manos del América de Cali.

De acuerdo con la organización, los 13 equipos fueron distribuidos en tres liguillas así: el Grupo A, con Fortaleza, Llaneros, Millonarios, Santa Fe y Equidad; en el B están Deportivo Cali, Deportivo Pasto, Junior y América de Cali, y del C hacen parte Atlético Nacional, Independiente Medellín, Atlético Bucaramanga y Real San Andrés. Los dos primeros y los dos mejores terceros avanzarán a cuartos.



(Le puede interesar: Antes del derbi de Liverpool, James ya se cotiza al alza)



La Dimayor anunció que en cada jornada habrá un partido que será televisado por Win Sports y que los demás podrán seguirse a través de un enlace.



Pese a las dificultades de patrocinio, la liga se logró concretar con un nuevo formato. En los equipos que mejor se han reforzado está Millonarios, que incorporó a Tatiana Ariza, quien ha hecho parte de varios seleccionados colombianos.



Destacan también Lina Gómez, Sara Páez, Paula Villarraga, Manuela Acosta, Sharon Ramírez y Lina Arciniegas. Por los lados de las santafereñas, campeonas en 2017, tienen a la venezolana Ysaura Viso y la colombiana Liana Salazar. La Equidad, el tercer equipo de Bogotá, tiene para mostrar a Nicole Regnier, quien ha tenido participaciones en España.

(Lea además: Cinco claves de la marcha sólida de Santa Fe en la Liga)



La primera fecha sigue el sábado, con Pasto vs. América (12 m.), Medellín vs. Real San Andrés (2 p. m.), Nacional vs. Bucaramanga (3 p. m.). El lunes, La Equidad vs. Fortaleza (3 p. m.). Y el martes, Cali vs. Junior (7:40 p. m.).





Efe