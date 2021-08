El Millonarios de Gamero se vuelve a quedar afuera de la Copa Colombia

Duro golpe recibió Millonarios al quedar eliminado de la Copa Colombia, a manos de Alianza Petrolera, que lo venció 0-1 en la ida y este miércoles le empató 1-1 en El Campín, en la serie de la tercera ronda. Esta es la segunda vez que el Millos de Alberto Gamero se queda afuera de este campeonato.



Millonarios tuvo un primer tiempo discreto. El equipo se vio confundido, creó muy poco. Tropezó contra un rival bien aparado. Alianza llegó a Bogotá a luchar por su clasificación, a defender el resultado. Incluso, fue Alianza el que generó la primera oportunidad del partido, cuando el defensor Juan Pablo Vargas entregó mal la pelota, comprometió a sus compañeros, y fue Jhon Pérez el que sacó un remate que fue a las manos de Moreno.



Fue un anuncio, como para indicar que Alianza no solo iba a defender con alma y corazón la ventaja, sino que podía hacer daño.



En medio de su confusión, Millonarios se acercó poco. La opción más clara fue en un remate de Fernando Uribe que pegó en el palo, pero previamente hubo fuera de lugar. Tuvo que apelar el equipo azul a la pelota quieta, a ver si así lograba sorprender. Lo hizo con un centro y taquito en el área del defensor Llinás, que resolvió bien el portero Chunga.

Para el segundo tiempo, Alberto Gamero movió sus fichas, le dio entrada a Daniel Giraldo, que tuvo su debut vestido de azul. También entró Elvis Perlaza para ajustar la banda izquierda. Millos se fue al frente, por el todo o nada. Uribe probó, aunque no estuvo fino. Ruiz intentó en la media distancia, desviado.



El equipo azul entró en la angustia y el gol no llegaba, y con tantos espacios atrás, Alianza aprovechó. Molina lanzó un ataque feroz, dejó a tres rivales y luego sacó un remate que pegó en Llinás, desacomodó al portero y fue adentro, en 65 minutos.



El partido entró en suspenso sobre el final con el gol del descuento de Mackalister Silva, al 81, cuando Alianza ya estaba con un jugador menos, por la expulsión de Gil. Pero pese al intento azul, el empate no llegó y el equipo se quedó afuera de la Copa.

Gamero ya ha sufrido dos eliminaciones en este campeonato con los embajadores.

A octavos clasificaron Patriotas, Bucaramanga, Medellín, Jaguares, Llaneros, Pereira y Alianza. Se unen a los que tuvieron participación internacional: América, Santa Fe, Nacional, Junior, Tolima, Pasto, Cali y La Equidad, además de Águilas, por su ubicación en la reclasificación de 2020. El sorteo de esta fase del campeonato será este jueves a las 7:30 p. m. TV de Win Sports.





