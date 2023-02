Millonarios transfirió en este mercado de fichajes a dos de sus principales figuras de la campaña que lo llevó a ganar la Copa Colombia el año pasado y a clasificar a la fase previa de la Copa Libertadores, en la que debutará el 26 de febrero, contra Universidad Católica, de Ecuador.

Primero, el club vendió al extremo Carlos Andrés Gómez al Real Salt Lake, de la MLS, y esta semana se confirmó la cesión de Daniel Ruiz al Santos de Brasil, por un año, con opción de compra.



En su momento, Daniel Ruiz tomó la icónica camiseta número 10 de Millonarios, que heredó de Cristian Arango, transferido a comienzos de 2022 a Los Angeles FC, también de la MLS.



Por ahora, Millonarios no piensa contratar reemplazo ni para Gómez ni para Ruiz. “Aquí tenemos varias posibilidades. Las inscripciones se cierran a fin de mes y si hay alguno que nos interese, lo traeremos. Si no, vamos a darle prioridad a los que tenemos. Hoy no veo a alguien, pero, si me encuentro con alguno, le voy a pedir”, dijo el técnico Alberto Gamero.

Daniel Cataño, el 'heredero' de la camiseta 10



Mientras tanto, la camisetas 10 ya tiene nuevo dueño y el club, en sus redes sociales, se encargo de hacer bulla sobre el asunto, en un video con la participación del técnico y de Mackalister Silva, el capitán del equipo.



Ahora, el 10 lo llevará Daniel Cataño, un jugador que llegó el semestre pasado, procedente del Deportes Tolima, club en el que ya había sido dirigido por Gamero. Allá usó ese número.

Cataño también había utilizado la camiseta número 10 en el Independiente Medellín.



