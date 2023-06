Celebró con toda su familia, en la mitad de la cancha de El Campín, un año después de uno de los días más difíciles de su vida. El 26 de junio de 2022, Daniel Felipe Cataño erró un penalti en el arco sur del Murillo Toro, que pudo darle el título al Deportes Tolima, también contra Nacional.

Tres minutos después de esa acción, Cataño terminó expulsado y Tolima perdió la final de la Liga contra los verdes. Al jugador, nacido en Bello (Antioquia), los hinchas del vinotinto y oro no se lo perdonaron.

Cataño tuvo que irse del Tolima. Millonarios lo llevó a Bogotá en canje por el venezolano Eduardo Sosa. Y el mediocampista, desde ese momento, se convirtió en uno de los jugadores más importantes del equipo.



Su regreso a Ibagué fue controvertido. Hinchas del Tolima fueron a provocarlo a la puerta del hotel donde se concentraba Millonarios, cuando el equipo fue a jugar en enero de este año. Un hincha se metió a la cancha y lo agredió y Cataño le devolvió el golpe. El partido no se jugó y él tuvo que pagar tres fechas de sanción.

Facebook Twitter Linkedin

Alejandro Montenegro, hincha del Tolima que agredió a Daniel Cataño. Foto: Tomado de Win Sports y redes sociales



En Millonarios encontró la revancha: salió campeón, y otra vez, en una final contra Nacional. Y con un destacado papel, a pesar de tener un tobillo a la miseria. Alberto Gamero lo iba a sacar y él no dejó.



“Sufrí en el camerino, en la habitación, recibiendo miles de amenazas. Pero Dios lo cambió todo”, dijo Cataño a Win Sports en el camerino, tras la vuelta olímpica. Vestía una camiseta con un versículo de la Biblia, Salmos 3:3: “Eres tú mi Dios el que levanta mi cabeza”.

Facebook Twitter Linkedin

Las cifras de Daniel Cataño en la campaña de la estrella 16. Foto: Sofascore



Cataño no estaba en la lista de cinco cobradores en el desempate, pero si le tocaba, estaba dispuesto.



“Habíamos hablado que si tocaba patear se pateaba, pero sabíamos lo que había sucedido el año pasado, el grupo siempre me respaldo, me ayudaron, me arroparon y sabía que lo íbamos a ganar”, agregó.



DEPORTES

Más noticias de Deportes