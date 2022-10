Millonarios naufraga. De ese equipo poderoso que mandaba en la Liga y andaba sobrado, queda muy poco. El panorama le dio un giro total y hoy, con dos partidos por jugar, aún no logra clasificar a los cuadrangulares.

El equipo azul lleva seis partidos seguidos sin victoria, y siete contando el de la Copa Colombia contra Junior. Fueron contra América, La Equidad, Santa Fe, Patriotas, Pereira y Tolima. Dos puntos de 18 posibles.



Ese rendimiento negativo amenaza su clasificación. Ya no es segundo, ya no está cómodo en la tabla, y hoy no tiene nada garantizado. Lo peor, es que al equipo se le refundió el gol y la victoria.

Las cuentas de Millos

Millonarios tiene 29 puntos y termina la jornada del sábado de la fecha 19 en el puesto quinto, equipos como Águilas, Pasto, Santa Fe y América se le treparon.

Le quedan dos partidos, uno aplazado contra Medellín, que se jugará este miércoles en El Campín, y el de la fecha 20 de la fase todos contra todos que será el próximo fin de semana contra Alianza Petrolera, de visitante.



Hoy, ni siquiera Águilas, que es líder con 32, está clasificado matemáticamente, y esto debido a lo apretada que está la tabla, cuando el puesto 12, que es La Equidad, pelea con 27 puntos y aún podría hacer 30, es decir, uno más que Millonarios si es que no reacciona en estos dos juegos.

Facebook Twitter Linkedin

Millonarios vs. Tolima. Foto: Dimayor

Así las cosas, las cuentas azules son claras. Dos victorias, y clasifica. Una victoria y un empate, y clasifica. Una victoria y una derrota, le darían prácticamente la clasificación, pero no segura; dos empates lo dejan penando, pues haría 31. Dos derrotas azules lo pueden dejar afuera, dependiendo de otros resultados, Lo claro es que sigue dependiendo de sí mismo.



El problema se agudiza con los partidos de este domingo, pues juegan varios de los que se convirtieron en rivales directos. Nacional, que es octavos con 28, visita a Pereira (28), el que gane supera a los embajadores; además, Once Caldas (29) recibe a Alianza, si gana, lo pasa. También juega Bucaramanga, que tiene 27, de visitante contra Patriotas.



Así las cosas, Millonarios agradece que Medellín no venció a Jaguares en la noche del sábado, porque ya no saldrá de los ocho este domingo.



Por mal que le vaya, podría cerrar la fecha en el octavos lugar. Increíble. Esto, si ganan Caldas, Bucaramanga y hay ganador entre Pereira y Nacional. Pero ojo, si Junior vence a Cortuluá, llega a 28 y aprieta todo aún más para la fecha 20.



A Millonarios, contra todo pronóstico, le toco sacar calculadora. Tiene mucho ahorro, pero nada garantizado. Su partido contra Medellín será determinante.



DEPORTES

Más noticias de deportes