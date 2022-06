A comienzos de este torneo, cuando Junior no andaba bien y algunos pedían la cabeza de Juan Cruz Real, el arquero y capitán del equipo, Sebastián Viera, tiró una frase que es verdad pura y dura.

“Se sabe cómo es acá, que ahora no se decide nada, lo importante es entrar en los ocho. Si me dices que otro campeonato, en el que debemos ir primeros siempre, va, pero en este no”, dijo entonces el uruguayo.



La frase se aplica ahora, en un baño de realidad, a Millonarios, que terminó de primero en la fase todos contra todos, pero que no ratificó eso cuando debía y quedó eliminado con una fecha de anticipación, luego de empatar sin goles con Nacional en El Campín.



Los errores repetidos de Millonarios



Millonarios terminó siendo víctima de los pecados que ya se insinuaban desde el comienzo del campeonato, pero que disimuló el trabajo del técnico Alberto Gamero, que le sacó todo el jugo a una nómina corta.



“Me da nostalgia escuchar la palabra ‘fracaso’ para Millonarios con 48 puntos en el bolsillo. No simplemente el que es campeón triunfa y el segundo es fracasado. Estoy dolido por esto, pero me duele escuchar la palabra ‘fracaso’ hoy en Millonarios”, dijo Gamero.



A Millonarios se le perdió el gol en los cuadrangulares: hizo cuatro, solo dos de ellos en jugadas elaboradas: el de Daniel Ruiz en Medellín, contra Nacional, y el de Jáder Valencia, contra Junior en Barranquilla. Los otros fueron un penalti y un autogol.



Pero además, tuvo errores puntuales que le costaron la eliminación, como lo sucedido con Andrés Murillo en Medellín, contra Nacional, y en Barranquilla, contra Junior, tres fallas que costaron igual número de goles.



La nómina corta, algo que se había evidenciado desde el comienzo, se notó aún más en las finales: perdió a Juan Pablo Vargas, que se fue a la selección de Costa Rica, y por diversas lesiones y enfermedades, a Stiven Vega, Juan Carlos Pereira y Diego Herazo.



Se quedó sin recambio, sobre todo en el ataque, en el que, en el partido definitivo, terminó Jáder Valencia como titular y luego, desde el banco, Diego Abadía, que solo había jugado 25 minutos en todo el semestre...



¿Qué va a pasar en Millonarios en el segundo semestre?

¿Seguirá Gamero? “Hablaremos con los directivos para ver cómo podemos reforzar, cómo podemos, tenemos que reforzarnos, pero si la hinchada me dice hoy que fracasé y tengo que dar un paso al costado, lo doy, porque no vine a fracasar a Millonarios”, dijo el sábado.



Gamero tiene respaldo, pero ya son nueve las eliminaciones desde 2020, contando Liga, Copa Colombia, Sudamericana, Libertadores y la atípica liguilla de eliminados.



Muy seguramente, el samario seguirá al frente de Millonarios. Cabe recordar que, en octubre del año pasado, el club le extendió el contrato hasta finales de 2023.



"Su carisma, su amabilidad, su sentido de pertenencia a la institución y sumando al juego vistoso del equipo en el la cancha; han sido algunos de los elementos que lo han hecho cautivar el corazón de millones de hinchas azules", publicó el club en ese momento.



Por ahora, a Gamero le queda mantener la línea en la reclasificación (hoy es segundo, con 48 puntos, a dos del Tolima y tres por encima de Nacional), buscar el título de la Copa Colombia (está en cuartos de final y enfrentará a Fortaleza, de la B) y tratar de salir campeón en noviembre. Porque, a pesar de los elogios, la sequía se está alargando.



