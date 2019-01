Oficial: Juan David Pérez es jugador de Millonarios

Millonarios oficializó la llegada a su equipo del delantero Juan Javier Pérez, quien firmó un contrato por el 2019 con una opción de compra.

Pérez viene del fútbol de México, país en el que jugó en el Tijuana, Veracurz, Celaya y Pachuca.



El delantero llegó hace algunos días a la capital colombiana, sin embargo no había podido incorporarse al equipo por falta de unos documentos.



No obstante, este martes fue oficializado como nuevo jugador para esta temporada.



Pérez, de 27 años, tuvo un pasado bueno en el rentado local. Medellín y Junior fueron los dos equipos en los que demostró su potencial ofensivo y aunque no marcó muchos goles sí dejó una buena imagen por su velocidad.

¡Juan David Pérez se viste de azul! 😁👍🔵⚪️ Nuestro nuevo delantero ya firmó y está listo para aportar al equipo. Revisa toda la información en la App Oficial Millonarios FC o en https://t.co/jVvSXz1Ixm #Volveremos pic.twitter.com/26JgY3AQnD — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 15 de enero de 2019



Juan David Pérez se pondrá a las órdenes de Jorge Luis Pinto, aunque en el equipo continúan en la búsqueda de un delantero de área para suplir la salida de Ayron del Valle.



Deportes