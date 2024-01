Giordana y Castro: reviva los goles con los que Millonarios es campeón de la Superliga

Un tanto del argentino Santiago Giordana y otro del goleador Leonardo Castro le dieron este miércoles a Millonarios el triunfo 2-0 sobre el Junior en el partido de vuelta de la final de la Superliga colombiana, con lo que el club bogotano consiguió el primer título de la temporada en el país.

En el estadio El Campín, de Bogotá, los capitalinos, dirigidos por Alberto Gamero, dominaron de principio a fin a su rival y lograron así remontar el 1-0 de la ida.



En la primera etapa, los anfitriones se hicieron del balón e intentaron acercarse con peligro a la portería del uruguayo Santiago Mele, pero se encontraron con una barrera difícil de pasar conformada por los centrales Jermein Peña y Emanuel Olivera.



Los barranquilleros, entre tanto, apelaron al contragolpe con la velocidad del extremo José Enamorado, el volante Yimmy Chará y el delantero Marco Pérez, pero no lograron llevar peligro al arco de Álvaro Montero.

Santiago Giordana celebra con Millonarios. Foto: EFE



En el segundo tiempo, Millonarios se volcó completamente al ataque y logró abrir al marcador al minuto 52 cuando un error en salida del centrocampista Víctor Cantillo le dejó el balón al delantero Castro, que habilitó, trastabillando, a Giordana para que con un derechazo fortísimo venciera la resistencia de Mele, que no pudo hacer nada para detener el remate.



El gol no detuvo a los capitalinos, que siguieron atacando y tuvieron varias oportunidades, liderados en ataque por un hiperactivo Castro que también remató a portería pero no pudo celebrar por culpa de Mele. El Junior, entre tanto, tuvo muchas dificultades para crear peligro pero estuvo a punto de empatar en un mano a mano en el que Chará sacó un derechazo que atajó con solvencia Montero.

En este contexto, los Embajadores consiguieron el 2-0 definitivo cuando Giordana recuperó un balón en campo contrario y se juntó con Silva, que habilitó al 83 a Castro para que en el área con un toque celebrara el tanto que le dio el primer título del año en Colombia a Millonarios.

Los goles del partido

🔵🏆¡Revive los goles que le dieron el título a @MillosFCoficial de la #SUPERLIGAxWIN!



⚽Santiago Giordana abrió el marcador y puso a soñar a los hinchas del 'Embajador'. pic.twitter.com/p73XceFWOi — Win Sports TV (@WinSportsTV) January 25, 2024

⚽Leonardo Castro selló la remontada de la serie y puso a celebrar a todo un estadio. pic.twitter.com/X5QQD47mVR — Win Sports TV (@WinSportsTV) January 25, 2024

DEPORTES

