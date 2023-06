Álvaro Montero, el arquero de Millonarios que fue figura en el partido clave de la estrella 16, tenía toda la información de los cobradores de Atlético Nacional a la mano. Literalmente: una etiqueta pegada a la botella que carga antes de los partidos y que deja dentro del arco le resumía cómo y hacia dónde, normalmente, pateaban sus rivales.

Ese análisis es solamente una pequeña parte de un trabajo que cada vez se va convirtiendo en pieza clave para los cuerpos técnicos. En Millonarios, dos personas lo tienen a su cargo: Alejandro Correales, analista táctico, y César Castro, analista de video.

Correales, de 30 años e hincha de Millonarios desde la cuña, comenzó a presentarse voluntariamente a los entrenamientos para que Alberto Gamero conociera su trabajo. Arrancó en 2021 y el primer año lo hizo únicamente por gusto. Luego, el club lo contrató.

Alejandro Correales, analista táctico de Millonarios, con el trofeo de campeón. Foto: Millonarios FC

“Yo siempre he sido un apasionado por el fútbol, pero el tema de estrategia lo empecé a estudiar cuando yo estaba trabajando en una empresa de comunicaciones estratégicas. Me di cuenta ahí todo lo que hay detrás del proyecto final. Me interesé en ese tema en el fútbol”, le contó Correales a EL TIEMPO.



”Yo estoy haciendo carrera de entrenador de fútbol en Escocia, con la Federación escocesa. Actualmente soy entrenador Uefa tipo B, y poco a poco me he adentrado más en el tema del tema de táctica y estrategia. También hice un curso sobre el tema con Lucas González, el extécnico de Águilas Doradas”, agregó.



En sus primeros días como voluntario, Correales le entregaba a Gamero, diariamente, informes de alrededor de 60 páginas. Con el tiempo los fue puliendo por pedido del técnico. Hoy son pieza clave para el trabajo.

No solo los penaltis: así preparan a los arqueros

La preparación que hicieron para la final no solamente incluyó el desempate desde el punto penalti, sino muchos aspectos de juego, pero el hecho de que el partido hubiera llegado a eso le dio valor a ese informe.



“Nosotros nos reunimos con los porteros, les mostramos acciones de los delanteros que creemos representan una mayor amenaza para nosotros. En el caso de Nacional, sabíamos que Dorlan Pabón tiene una muy buena pegada, No solo son los penaltis, también son remates, hasta tiros de esquina, para que el arquero también tenga una mayor cercanía con el jugador que va enfrentar”, explicó.



Correales contó qué tenía la etiqueta en la botella de Montero. “Básicamente, incluimos los principales cobradores, que en este caso eran Dorlan, Jarlan, Duque y Candelo, e hicimos un análisis de a dónde cobra cada jugador dependiendo de la situación de partido. No es lo mismo cobrar un penalti cuando se va ganando que cuando van empatando o perdiendo. Cuando van ganando como que se toman más confianza y entonces arriesgan un poco. Cambian un poco su estilo. Cuando van empatando o perdiendo tienen una zona de confort, que sienten que ahí hacen seguro el gol. Iba el nombre del jugador, una imagen del arco con los sitios donde normalmente disparan y la información de hacia dónde cobran y a qué altura, dependiendo de la situación de partido”.



Sin embargo, el factor sorpresa también incluye. “La experiencia del portero aporta. En el penalti de Jefferson Duque, cuando lo tapó Montero, eso es intuición: la data decía que Duque pateaba a la derecha del portero y lo hizo a la izquierda. En la segunda, Montero se tiró a la derecha y Duque volvió a patear a la izquierda”, contó.



La botella, a la larga, es una anécdota. La data y el trabajo juicioso de Correales y Castro también es pieza clave del título de Millonarios y la muestra de cómo las nuevas tecnologías llegaron para quedarse.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

