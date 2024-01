Millonarios entra en la puja por Faríñez: así es la pelea con Nacional por el arquero

Atlético Nacional avanza en la búsqueda de su portero para encarar la temporada 2024, en la que disputará la Liga y la Copa Libertadores, luego de la salida de Kevin Mier al fútbol de México y su gran apuesta era el venezolano Wuilker Faríñez.



Versiones de prensa de Medellín aseguraban que el club 'verdolaga' llegó a un acuerdo con el portero venezolano Wuilker Faríñez, que se encuentra sin equipo tras su salida del Lens de Francia como agente libre.

Wuilker Faríñez ataja un balón. Foto: EFE

Desde Nacional afirmaron que el arquero venezolano llegaría como agente libre esta semana y firmaría contrato tras presentar los exámenes médicos pertinentes. Sin embargo, hay complicaciones en su llegada y el fichaje se podría caer.



Los rumores que se asentaron en Medellín, es que el guardameta de 25 años de edad fue descartado por Atlético Nacional.



Además, este miércoles Juan Felipe Cadavid, de Caracol Radio, reveló que Wuilker Faríñez ya no va a ser jugador de Atlético Nacional y está muy cerca de ser el nuevo arquero de Millonarios, club con el que supo ser campeón.

Giro en la negociación con Wilker Fariñez… El jugador no llega a Nacional, llega a Millonarios — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) January 10, 2024

El venezolano ya había sonado como posible refuerzo de Millonarios a finales del 2023, luego de la salida de Juanito Moreno, pero la llegada de Diego Novoa cerraba la ventana de su regreso.



La sorpresiva llegada de Faríñez a Millonarios no provocaría la salida del arquero Álvaro Montero. Según informaciones de prensa, el venezolano peleará mano a mano el puesto con el guajiro y lo reemplazaría cuando él vaya convocado con la Selección Colombia.

Ospina junto a Faríñez. Foto: AFP

Nacional descarta el fichaje de Faríñez

Este miércoles salió Atlético Nacional a atizar los rumores que ponen a Faríñez en Millonarios. El club emitió un comunicado en el que expresó que ya no va a contratar al venezolano.



El jugador realizó los exámenes médicos este martes 9 de enero, pero los resultados no fueron positivos.



"El resultado final evidencia que el deportista ha evolucionado satisfactoriamente de su lesión previa. Sin embargo, debido a los compromisos deportivos cercanos del club y aunque el jugador se encuentra recuperado, se considera que no habría tiempo suficiente para que adquiriese el ritmo competitivo, razón por la cual Atlético Nacional declina la posibilidad de realizar la contratación", dijo el equipo antioqueño.

📄 Comunicado oficial - Wuilker Faríñez 🟢⚪ pic.twitter.com/YFieYr4eKK — Atlético Nacional (@nacionaloficial) January 10, 2024

