Millonarios y sus problemas con las lesiones: así está el panorama

A Millonarios se le desarmó en poco tiempo una nómina con la que pretendía pelear título en la Liga, teniendo en cuenta que este año no tiene participación internacional.

Sin embargo, poco a poco el técnico Alberto Gamero ha ido perdiendo piezas importantes en el esquema que había preparado. Una ya es definitiva, la partida del uruguayo Matías de los Santos a Vélez Sársfield, de Argentina.



Ahora, los problemas médicos se han ensañado con la nómina. Al caso de Andrés Felipe Román, que estaba listo para irse a Boca Juniors, de Argentina, se agregan ahora otros nombres, la mayoría con problemas musculares.



Buena parte del ataque de Millonarios se ha basado en el trabajo de Cristian Arango, que venía del plantel del año pasado, y Fernando Uribe, que regresó como refuerzo tras un buen paso por el club entre 2014 y 2015. Los dos se lesionaron justo antes del partido contra Junior, que terminó con derrota por 2-0.



En el caso de Arango, el diagnóstico inicial del departamento médico del club fue una “molestia muscular la cual se encuentra en estudio”. Aún no hay tiempo de incapacidad. Las primeras pruebas determinaron que no había un desgarro y se espera un nueva revisión a ver si puede volver a trabajos.



Por su parte, Uribe sufrió un trauma en la cadera. La resonancia que se le hizo no arrojó ninguna lesión. Este jueves se le realizará un evaluación presencial y si sale bien, estará disponible para jugar el lunes, contra Jaguares.



El martes, en el juego contra Junior, Fredy Guarín abandonó el campo a los 17 minutos. “Tengo entendido que es una molestia muscular”, declaró Gamero al respecto. El mediocampista tiene una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna derecha y está pendiente de una resonancia para determinar el tiempo de incapacidad.



Por su parte, el delantero Ricardo Márquez había vuelto a la convocatoria tras dos meses de ausencia. El pasado 4 de diciembre sufrió un esguince de ligamento colateral en su rodilla derecha. Pero el martes, en un choque con Didier Moreno, volvió a sufrir un golpe en la misma zona.



Aunque Gamero había hablado en la rueda de prensa que parecía no ser la misma lesión, el diagnóstico es que Márquez recayó en el mismo problema.



Sobre el caso de Andrés Felipe Román, este miércoles estaba programada una junta médica para evaluar los resultados de las pruebas que se le hicieron el lunes pasado. Entre ellas había unos exámenes de sangre que se enviaron a Alemania para determinar si el problema cardiaco que le detectaron en Boca Juniors es de carácter hereditario.



