Millonarios no fue claro en el primer tiempo contra Santa Fe, se vio maniatado, no pudo expresar su mejor fútbol, tener la pelota no era suficiente, pero en el segundo tiempo mejoró, empató e incluso pudo ganar. Mackalister Silva, su mejor hombre.

Álvaro Montero: no pudo ser héroe en el penalti, pero tuvo una tapadota en el primer tiempo que evitó el segundo gol de Santa Fe. (6)



Israel Alba: generó sorpresa con sus proyecciones y remates, tuvo una oportunidad, además, lanzó los centros que pudo. Fue un apoyo ofensivo (6)



Andrés Llinás: villano en la primera jugada clave del clásico, eso lo condena, se llevó por delante a la ‘Roca’ Sanchez en el área. Y fue penalti y fue gol. (4)



Juan Pablo Vargas: el más seguro y aplomado de la defensa de Millonarios. Le hará mucha falta al irse para su selección. (6)



Omar Bertel: se atragantó el primer gol. Perdió el duelo con el portero José Silva, luego de una gran proyección. A su espalda sufrió mucho con los ataques en velocidad de Santa Fe. (4)



Larry Vásquez: impreciso, lento en los regresos, perdió varios duelos claves en el medio y le tocó recurrir a la falta. Recibió amarilla. (4)

Mackalister Silva: el capitán no falla, anotó el gol del empate, al estar ubicado en el lugar justo. También metió un pasesote genial, pero Bertel no pudo definir. Fue el mejor de Millonarios. Algunos pases errados no empañan su esfuerzo, su juego y su gol. (7)



Daniel Ruiz: no se notó mucho, sigue en un nivel muy lejano del habitual. Parece otro Daniel Ruiz, pero en el gol del empate sí participó con un cobro oportuno, y generó el penalti que el otro Ruiz no pudo anotar. (5)



Andrés Gómez: otro que no lució, en su única opción de gol perdió el duelo con el portero Silva. (5)

Daniel Cataño: el más claro para generar juego con sus pases precisos, cortos y largos. (6)



Luis Carlos Ruiz: apagado, deslucido. Participó en el gol del empate, como sin querer queriendo. Falló un penalti. Ah, y le anularon un gol. Su clásico fue pesadilla. (3)



Jáder Valencia: entró por Luis Ruiz (36 ST) y no tuvo chispa. (Sin nota)



Juan Pereira: entró por Vásquez (36 ST). Le tocó poco trabajo. (Sin nota)



Diego Herazo: entró por D. Ruiz (41 ST). No resaltó. (Sin nota)



Yuber Quiñones: entró por Gómez (41 ST). Ansioso, y un remate desviado. (Sin nota)







