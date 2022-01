Millonarios arranca el 2022 con más sombras que luces. Su nómina, con la que el año pasado alcanzó una final en el primer semestre, y una clasificación a cuadrangulares en el segundo, se vio disminuida en calidad, con la partida de jugadores que eran claves en el andamiaje y la estrategia del técnico Alberto Gamero.



Se fueron el goleador Fernando Uribe y el volante Daniel Giraldo, al Junior de Barranquilla; se fue Emerson Rivaldo Rodríguez, al Inter de Miami; además de Felipe Banguero, Hárrison Mojica, Breiner Paz y el portero Esteban Ruiz. El club tiene, eso sí, como gran fichaje al portero Álvaro Montero, al que anunció desde el semestre pasado y que llega del Tolima, siendo uno de los movimientos más importantes en el mercado de pases de la Liga.

Caras nuevas

Tras mucho silencio, finalmente Millonarios confirmó las contrataciones de José Abad Cuenú (zaguero central, del Bucaramanga), Larry Vásquez (mediocampista, del Junior), Diego Herazo (delantero, del Medellín), y Eduardo Sosa (Jaguares).



"Feliz por llegar al club, con expectativas de conseguir cosas importantes, hay que aprovechar la juventud y la experiencia que tenemos", dijo Sosa.



Además, Millos logró comprar los derechos de Daniel Ruiz y renovó a Ricardo Márquez, Andrés Llinás y Ómar Bertel. Su apuesta será una vez más por la cantera, que ya le ha dado frutos, y se confía en el trabajo y la experiencia de Gamero.



Retos del semestre

Alberto Gamero, técnico de Millonarios. Foto: Dimayor - Vizzor Image

Esta temporada Millonarios no solo buscará meterse entre los ocho, sino que tiene el desafío en la Copa Libertadores, en la que tendrá que enfrentar al Fluminense de Brasil, en la fase 2, una llave complicadísima para los embajadores.



Ante las críticas de la afición por las contrataciones que no llenan sus expectativas, el máximo accionista, Gustavo Serpa, dijo a comienzo de enero en caracol Radio. “Se les olvidó que contratamos a (Álvaro) Montero... Una de las principales contrataciones es Montero, con gran esfuerzo. Era la gran solicitud del técnico”.



El equipo embajador se estrena de visita contra el Deportivo Pasto (8:05 p. m.). Para este partido, Gamero convocó como novedades a Montero, Vásquez y Herazo. Cuenú y Sosa no fueron incluidos en la lista de convocados.

¡Una vez más! Ⓜ️⚽️



Ellos son los 18 jugadores convocados por el profesor Gamero para el debut en Liga 2022-1 frente al Deportivo Pasto en el estadio Libertad. ¡VAMOS MILLONARIOS! pic.twitter.com/4h1z2jlgi9 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 20, 2022

