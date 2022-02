Millonarios volvió a la victoria este domingo en la Liga, al vencer a Unión Magdalena en la fecha 5 de la Liga, 1-0.

Al final del partido, el DT Alberto Gamero habló de la victoria y de lo que hay por mejorar.



(Lea además: Luis Díaz debutó con el Liverpool y la prensa británica se rinde a sus pies)



"El partido lo teníamos planificado, sabíamos que Unión iba tener bloque medio bajo, los costados no iban a ser importantes, teníamos que buscar generar fútbol por dentro, tanto a Ruiz, Macka y Sosa los repartimos... Teníamos preocupación d eno poder hacer un gol. Llegamos, generamos. Sánchez (arquero rival) estuvo bien. Ganamos un partido duro", dijo Gamero.



En cuanto al problema de la definición, comentó: "Nos preocupa cuando no generemos. Herazo erró una. La toma de decisiones es personal. Este es un equipo ofensivo, 2 goles en 5 partidos, pero con más de 50, 60 llegadas, pero no concretamos".

Ídolo azul

Facebook Twitter Linkedin

Arnoldo Iguarán Foto: Archivo EL TIEMPO

Gamero, además, anunció que ya está todo acordado para la llegada de Arnoldo Iguarán, exfutbolista del club, símbolo, y quien llegará a potenciar a los atacantes.



"Son papeleos. Ya él está hablado, hace su papeleo, pero Arnoldo ha ido toda la semana, es insignia, ídolo grande de Millonarios, tenerlo ahí le va a dar más confianza a los delanteros. Ojalá esta semana lo tengamos ahí y que él disfrute de este equipo", dijo Gamero.



DEPORTES