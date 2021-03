¿Qué pasó en la asamblea de Millonarios? Acá, el resumen

Millonarios realizó este martes su asamblea anual, en la que se aprobaron los estados financieros de la entidad y se anunció una nueva capitalización para Azul y Blanco.

La asamblea estuvo marcada por las quejas de algunos accionistas minoritarios, que criticaron el manejo deportivo de la institución, que el año pasado no entró a las finales y no clasificó a ninguna competencia internacional.



Al respecto, el presidente del club, Enrique Camacho, calificó lo hecho en los tres primeros meses del 2020 como "poco satisfactorio" desde el punto de vista deportivo. Sin embargo, los directivos aseguraron que lo que se ha hecho hasta ahora está dentro de la proyección que tiene el club para los próximos cinco años, y que esperan que ese plan quinquenal empiece a dar resultados el año entrante.



En 2020, Millonarios acumuló pérdidas por 19.000 millones de pesos. En la reunión se aprobó una nueva capitalización del club, por un monto de 3 millones de dólares más intereses por parte de la firma Blas de Lezo, representante en el país del grupo Amber.



Con esta nueva inyección, la participación accionaria de Blas de Lezo en Azul y Blanco aumentó y ahora quedó en el 85,48 por ciento.



Después de que la asamblea no aprobara una propuesta de reforma de estatutos en la que los minoritarios esperaban tener un lugar en la junta directiva, se aprobaron dos nuevos nombres: Henry Gallardo, director médico de la Fundación Santa Fe, como miembro principal, y David Colmenares, presidente de Allianz Colombia, como suplente.



En la asamblea se informó, además, que Millonarios no tomará acciones legales contra Boca Juniors por lo sucedido con Andrés Felipe Román, quien iba a ser transferido a ese club pero no superó los exámenes médicos, y que están a la espera de los resultados de los exámenes que se enviaron a Alemania. Por ahora, el jugador se encuentra en fase de "readaptación deportiva".



Sobre el litigio con Envigado por el portero Jéfersson Martínez, Camacho explicó en la asamblea: "Eso esta en la comisión del estatuto del jugador que es de la Federación Colombiana de Fútbol. Estamos pendientes de que el tema avance, próximamente habrá una audiencia para hacer las explicaciones del caso con los abogados".



DEPORTES

