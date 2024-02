Millonarios pierde otra figura por lesión: ¡un hospital azul!

Un dolor de cabeza ha sido esta temporada para Millonarios por cuenta de las numerosas lesiones que han afectado al equipo.

El técnico Alberto Gamero maniobra con su nómina pues varios de sus referentes han estado en departamento médico.



A comienzo de semana Millonarios FC informa que el jugador Omar Bertel sufrió una lesión del Tendón de Aquiles. En los próximos días se adelantará un procedimiento quirúrgico con el jugador.

Ómar Bertel salió lesionado. Sería de gravedad. . Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO



Bertel es una mas que ingresa en la enfermería azul, donde han estado jugadores como e David Mackalister Silva, Daniel Cataño, Leonardo Castro, Larry Vásquez y Danovis Banguero.



Ahora hay novedades negativas pues otro jugador se lesionó y será baja para el juego de este sábado contra Patriotas.



Se trata del defensor central Andrés Llinás, quien no podrá hacer parte del equipo. "Andrés Llinás presenta una sobrecarga muscular motivo por el cual no hará parte de esta convocatoria para el partido vs. Patriotas", dijo el club.

🩺Ⓜ️ Andrés Llinás presenta una sobrecarga muscular motivo por el cual no hará parte de esta convocatoria para el partido vs Patriotas. pic.twitter.com/KLw0PcaTLh — Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 23, 2024

Mackalister SIlva y Leonardo Castro podrían estar habilitados por el departamento médico para el partido contra Patriotas.



