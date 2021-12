Luego de quedar eliminado de la final, Millonarios comienza a pensar en su participación en la Copa Libertadores de 2022.

Depende de quién sea el campeón de la Liga para saber desde qué fase arranca. Si gana el Tolima, llegará a la fase de grupos, pero si el ganador del campeonato es el Deportivo Cali, tendrá que comenzar desde las fases previas.



Las piezas clave que podría perder Millonarios

Millonarios tendrá que encontrar reemplazo para un par de piezas claves en la campaña del semestre. Aun no ha podido asegurar la continuidad de Daniel Giraldo, con quien todavía hay conversaciones, pero está más cerca de Junior que de seguir. Y también está muy cerca de irse a Barranquilla el goleador de la Liga, Fernando Uribe.



A pesar de que no le fue bien en el remate de la campaña, Uribe fue importante para lo logrado por Millonarios este año, al anotar 12 goles en el segundo semestre, una cuota que no es fácil de conseguir.



El nombre al que le apunta Millos para el ataque

Ya Millonarios tendría el reemplazo para Uribe. Se trata de Ángelo Rodríguez, atacante nacido en San Andrés hace 32 años y que actualmente está jugando la final de la Liga con el Deportivo Cali. La versión la lanzó el periodista Diego Rueda, en el Carrusel Caracol.

Angelo Rodríguez fue campeón con Tolima en 2018. Foto: Juan Carlos Escobar / ETCE

Alberto Gamero, técnico de Millos, fue consultado por Rueda sobre el tema y no negó el interés de su equipo por este jugador, al que ya dirigió en el Deportes Tolima y quien estuvo en el plantel de ese club cuando obtuvieron el título de Liga en 2018-I.



Rodríguez ha marcado este semestre cinco goles y aportó tres asistencias para el Deportivo Cali en 18 partidos, 15 de ellos como titular. Debutó en 2011 con Atlético Nacional. Al año siguiente pasó a Real Cartagena y en 2013 reforzó a Alianza Petrolera. Luego estuvo en Uniautónoma (2014), Envigado (2014-16) y a mediados de 2016 llegó al Tolima, donde permaneció hasta mediados de 2018.



Tras ganar el título con Tolima, fue transferido a la MLS para jugar con el Minnesota United, donde estuvo año y medio. A comienzos de 2020 llegó al Deportivo Cali.



En la Liga colombiana ha jugado 255 partidos y ha convertido 63 anotaciones.



