Mea culpa: jugador de Millonarios se disculpa por error contra América

En apenas cuatro minutos, Millonarios pasó de estar ganándole a América en una plaza que históricamente ha sido difícil para el equipo, Barranquilla, a una dolorosa derrota que ya lo pone a remar desde atrás en su idea de clasificar a la final de la Liga 2021-II.

Los errores puntuales en la derrota de Millonarios

El partido quedó marcado por dos errores que le costaron goles al equipo. El primero, una mano de Andrés Murillo, quien había entrado a la cancha en el segundo tiempo en reemplazo de Mackalister Silva, un penalti que Adrián Ramos transformó en el 1-1 parcial.



Luego, una mala salida del portero Esteban Ruiz, que quedó a mitad de camino al intentar cortar un centro de Carlos Sierra, le permitió a Jhoao Rodríguez conseguir el 2-1 definitivo.



La derrota dolió mucho en Millonarios. “Cometimos errores, el fútbol es cometer menos que el contrario; los cometimos, y más en los goles. Fueron errores garrafales, no teníamos esta derrota en el presupuesto. Sabíamos del juego aéreo ofensivo del América, me parece que en el primer gol no era tiro de esquina, pero nos descuidamos en la marca. Y viene el penalti. En el segundo nos equivocamos. América aprovechó”, declaró el DT Alberto Gamero.



Murillo se disculpó por lo sucedido

Uno de los protagonistas de las jugadas que le costaron la derrota a Millos, el zaguero Andrés Murillo, se disculpó por lo sucedido en una historia en su cuenta de Instagram.

El mensaje en el que Andrés Murillo pide perdón por el error en el partido contra América. Foto: Instagram: @andressegura20

"Disculpas a todos", escribió Murillo, en un fondo negro y con varios emoticones lamentándose por lo sucedido.



Millonarios enfrentará en la segunda fecha de los cuadrangulares a Alianza Petrolera, este jueves, a las 8:05 de la noche, en el estadio El Campín.



