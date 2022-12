Millonarios se estrelló. Tuvo un campeonato con excelentes momentos, se hizo admirar por su juego, se ganó todos los elogios, ganó la Copa Colombia, se iba aplaudido de canchas rivales, pero todo ese esplendor no terminó con el verdadero objetivo del equipo que era ganar la estrella, y ni siquiera llegar a la final.

El técnico Alberto Gamero salió a la rueda de prensa con la cabeza en alto, y dijo que fue un buen año, defendió una vez más su proceso. Pero la realidad es que el equipo defraudó en la recta final, en la que fue incapaz de llegar a la final. Razones de este fracaso en el 2022.

El bajonazo

Millonarios vs. Junior Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Hubo un momento del campeonato en el que Millonarios era sólido, jugaba bien, casi siempre, mostraba superioridad en la Liga, pero también hubo un momento cuando dejó de ser superior. Sus rivales le cogieron el ritmo. Aprendieron a encerrarse en Bogotá, a contragolpearlo en velocidad, a incomodarlo. Gamero defendió hasta el final que nunca fueron inferiores, ni siquiera cuando perdieron, pero el equipo fue perdiendo contundencia y profundidad. Y los rivales como que aprendieron a agredirlo, a taparle la salida, a interrumpir para desesperar. El equipo casi se queda por fuera de las finales, por un bajón general, y en el Grupo A no tuvo autoridad, como se pensaba. No, sufrió, le costó. Y el último partido se lo vio confundido, errático, incómodo.

No pudo en los clásicos

Santa Fe vs. Millonarios en El Campín. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

En el balance general de la campaña de Millonarios está que en el cuadrangular final no pudo marcar diferencia contra Santa Fe, en dos partidos en Bogotá que terminaron empatados. Esos puntos perdidos en casa, ya fuera local o visitante, terminaron costándole el paso a la final. En el reciente clásico, no fue el Millonarios habitual, no tuvo la autoridad de casi siempre. Gamero se escudó en el mal estado de la cancha. Pero la certeza es que el equipo se enredó, perdió su claridad, su profundidad, y no pudo resolver la victoria que necesitaba. Pereira, el finalista, ganó sus tres juegos de local. Ahí marcó diferencia.

Bajón individual

Pereira vs. Millonarios. Foto: Dimayor

No es secreto que hubo jugadores que tenían un nivel altísimo, y eso llevó a Millonarios a cabalgar gran parte de la Liga en la punta, y que cuando cayó ese nivel de esos jugadores, el equipo sintió el golpe. Hay casos como el de Daniel Ruiz y Andrés Gómez, tantas veces figuras, jugadores jóvenes y llenos de talento, pero que entraron en un bajón o intermitencias, el aso es que dejaron d eser los motores del equipo. Gamero siempre los respaldó, se la jugó con ellos, porque eran claves, pero su rendimiento no fue el miso en la parte final del campeonato.

¿Y el goleador?

Luis Carlos Ruiz marcó el primer gol de Millonarios. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

Si uno mira la tabla de goleadores se encuentra con que Pereira, finalista, tiene a un artillero letal como Leonardo Castro, con 14 tantos. Medellín, el otro finalista, tiene a Cambindo, con 10. Äguilas tuvo a Marco Pérez. Millonarios careció de goleador. Su mejor anotador fue Gómez, con 7. ¿Y Luis Carlos Ruiz? El referente de área no tuvo el nivel esperado. Hizo 5. Sin goleador, el trabajo se hace más difícil. Y este no es un problema nuevo.

Errores puntales y ausencias

El primer festejo de Millonarios contra Jaguares: anotó Andrés Llinás. Foto: Dimayor - Vizzor Image

Este Millonarios que lucía por momentos también, tuvo varios resultados en contra o goles en contra por errores puntuales. El mas reciente, el fallo de Llinás en el clásico. El portero Montero tuvo un bajonazo extraño en el que iba regalando goles. A eso se le suman las ausencias, las lesiones, la suspensiones, en su momento los convocados a Selección, la ausencia de Juan Pablo Vargas en esta recta final, por convocatoria a Costa Rica...





Millonarios se despide con el título de la Copa Colombia, con el cupo a la fase previa de la Copa Libertadores, con momentos de altísimo nivel, pero se va sin la anhelada final, sin la anhelada estrella.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

