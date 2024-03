Los tres equipos más grandes del país buscan salir de sus horas bajas

Son los tres equipos con más estrellas en el fútbol colombiano: 17 de Atlético Nacional, 16 de Millonarios y 15 de América. Hoy, los tres están alejados de la punta de la Liga. Hay que ir muchos años atrás para encontrar un torneo en el que haya que buscarlos mirando la tabla de abajo hacia arriba.

Este sábado será un día de mucha tensión para los tres clubes más grandes del país. El primero en saltar a la cancha será Millonarios, que recibirá a La Equidad en El Campín (4 p. m.). A las 6:10 p. m. será el turno de América, de visitante en Pereira. Y luego los verdes jugarán en Barranquilla contra el campeón Junior, otro que no la pasa bien (8:20 p. m.). Todos los juegos van por Win Sports +.

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del viernes. pic.twitter.com/gKhMkdOU6X — José Orlando Ascencio (@josasc) March 2, 2024

Por orden de aparición: Millonarios, que lleva tres derrotas seguidas y 338 minutos sin hacer un gol, tendrá esta tarde la nómina más cercana a lo que planeó el DT Alberto Gamero cuando comenzó la temporada.



Sigue con un problema grave, la falta de un lateral izquierdo por las lesiones de Danovis Banguero, Ómar Bertel y Jorge Arias, pero de resto, es el equipo más completo que puede armar, para enfrentar al único invicto de la Liga.



“Hay mucha tristeza, no habíamos sufrido un bache de estos. Pero hay que ser fuertes. Hay un problema grande y es que no la metemos (...) Reproches no tengo. Hay que tranquilizar a los jugadores”, dijo Gamero tras perder contra Once Caldas, el martes.

¡Mañana vamos todos a El Campín! 🏟️⚽️💙🔥



▶️ Estos son los jugadores convocados por el profe Gamero para enfrentar a Equidad por la Fecha 10.



🎫 https://t.co/7HAOIXVCii



¡VAMOS MILLONARIOS! Ⓜ️🔝 pic.twitter.com/7xfhGziPxe — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 1, 2024

América está a dos puntos abajo de Millonarios en la tabla y también se le olvidó ganar: no lo hizo en las últimas cinco fechas, en las que el DT César Farías ha rotado mucho la nómina buscando soluciones. Incluso, tuvo un cruce con un periodista que le preguntó por la posición de Jader Quiñones.

🔥¡Polémicas declaraciones de César Farías, técnico de América! ¿Fue grosero el DT 'Escarlata'? #SaqueLargoWIN pic.twitter.com/4SoumX7Q5G — Win Sports (@WinSportsTV) February 29, 2024

“Nosotros estamos firmes con Farías. Nosotros no podemos estar cambiando de técnico cada seis meses”, dijo el máximo accionista del América, Tulio Gómez, a Blu Radio.

Nacional busca salir del bache tras quedar afuera de la Libertadores

La situación más difícil, entre los grandes, la tiene Atlético Nacional, con un abierto enfrentamiento con su hinchada, eliminado de la Copa Libertadores sin hacer ni un punto y sin marcar goles, y con apenas ocho puntos en la tabla de posiciones, una campaña que no se compadece con la rica historia de títulos del club.



El ambiente está tenso y las amenazas abundan: ya se fue el técnico Jhon Bodmer y ahora, los directivos también fueron acosados.



La llegada del uruguayo Pablo Repetto debería empezar a enderezar el camino para Nacional, que seguirá, al menos en esta jornada, con Juan Camilo Pérez como DT interino. Repetto apenas llegará el lunes, así que, por lo pronto, Nacional se las arregla con lo que tiene.



DEPORTES

Más noticias de Deportes