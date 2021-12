Si en el cuadrangular A ya Deportivo Cali aseguró su clasificación a la final con una fecha de anticipación, en el grupo B la cosa no solo parece más pareja, sino que el espectáculo parece garantizado.

Cada uno con sus armas, con buen juego, los cuatro integrantes del cuadrangular están vivos, a dos jornadas de terminar. Aunque el primero en poner sus opciones sobre la mesa es el actual campeón de la Liga, Deportes Tolima, acostumbrado en los últimos años a dar sonoros golpes. Le ganó una final a Atlético Nacional en Medellín, en 2018, y otra a Millonarios en Bogotá, a mediados de este año.



Este domingo podría dejar muy encaminada la clasificación si derrota al otro equipo del trío de los más ganadores de la historia, América de Cali.



En contexto: Deportivo Cali, el primer finalista de la Liga 2021-II

Tolima podría ser finalista este mismo domingo

Tolima y América van a entrar a la cancha del Pascual Guerrero a las 7:30 de la noche, ya sabiendo qué pasó en Barrancabermeja, donde los otros dos integrantes de este grupo en la semifinal, Alianza Petrolera y Millonarios, se juegan su última carta, desde las 5 de la tarde. De hecho, el equipo de Hernan Torres podría clasificar de un vez si gana y hay empate en el Villa Zapata.



Son momentos en los que todo está en juego, en los que el desgaste afecta el rendimiento de muchos futbolistas y en los que jugar dos veces por semana se convierte en un reto adicional. Tolima ha sabido manejarlo bien y por eso está a la cabeza, con ocho puntos y muy buenas opciones de quedar cerca de la final.



“¿Cómo no vamos a estar cansados si hemos jugado cuatro partidos seguidos y con mucha intensidad? Los jugadores también son seres humanos, pero el equipo desgastado, como se vio, hizo un correcto partido ante un rival como Millonarios, que es el que mejor juega fútbol en Colombia. Imposible no estar cansados, pero seguimos compitiendo”, dijo el técnico del Tolima, Hernán Torres, tras empatarle el juego a los azules en Bogotá.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios. Foto: Dimayor - Vizzor Image

Ese empate dejó en serios problemas a Millonarios: ya no depende de sí mismo. Está obligado a ganar los dos partidos que le quedan, el de este domingo contra Alianza Petrolera en Barracabermeja y el del jueves (fecha por confirmar) contra América en El Campín, y esperar a que Tolima pierda al menos un juego –preferiblemente, el de hoy contra América– y luego ver si la diferencia de goles le alcanza. La otra opción es que Tolima no gane más y Millos consiga los seis puntos.



El equipo que dirige Alberto Gamero ha sufrido en los remates de los partidos. Contra América, en Cali, estaba 1-0 arriba y se lo voltearon en tres minutos. Y contra Tolima falló por no meterla y cometió un costoso error defensivo.



“Hay tristeza porque empatamos dos partidos contra un buen equipo, pero en los dos partidos teníamos que haber ganado, nos costó y mucho más los últimos minutos”, señaló Gamero.



“Nos quedan dos partidos para pelear, no vamos a bajar los brazos, vamos a pelear y ojalá se nos pueda dar. Iremos a buscar un buen resultado en Barranca para después venir a jugar contra América y esperar la posibilidad”, agregó el DT, que ya tiene prácticamente asegurada la casilla para la Copa Libertadores por la vía de la reclasificación e, incluso, podría ir a fase de grupos si el campeón es Tolima. Sin embargo, aún podría quedar por fuera y resignarse a jugar la Sudamericana.



Lea también: Cinco hijos de cracs colombianos que no tuvieron el mismo brillo

América depende de sí mismo para ser finalista

El problema para Millos es que América está más que vivo, gracias a su agónica victoria contra Alianza Petrolera. Y depende de sí mismo: si gana los dos partidos será finalista, algo impensado hace un mes, cuando las críticas contra el DT Juan Carlos Osorio arreciaban.



“Todos están en derecho de reprochar: hay que diferenciar cuando el equipo merece, como hoy (jueves), el apoyo total de la hinchada, que al final se manifieste como quieran y contra quien quieran, en este caso contra mí, pero creo que les juega una mala pasada a los muchachos”, dijo Osorio.



“Uno de los objetivos nuestros era ir a un torneo internacional. Estamos muy orgullosos de haberlo logrado y nos vamos a preparar de la mejor manera para representar muy dignamente no solo a América sino al fútbol colombiano”, agregó el DT, al recalcar que ya aseguró, al menos, el cupo para la Copa Sudamericana en 2022. Para ir a la Libertadores debe salir campeón.



Alianza Petrolera aún tiene opción matemática: debe ganar los dos partidos, contra Millos y Tolima, y esperar los resultados de los otros dos juegos. Parece misión imposible, pero el fútbol colombiano se ha encargado, una y otra vez, de dar muestras de que todo puede pasar.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc