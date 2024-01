‘Incomodidad’ en Millonarios: dos figuras no se presentaron a exámenes médicos

Millonarios es otro de los equipos del fútbol colombiano que comenzó labores para el 2024 con la presencia de los jugadores en los exámenes médicos, pero hubo dos ausencias notables.

El elenco campeón del primer semestre del 2023 ajusta su plantilla con miras al torneo local y a su participación en la Copa Libertadores.



No llegaron

No ha completado su nómina, se esperan más refuerzos, pero el DT, Alberto Gamero, comenzó trabajos con miras a una extensa y exigente temporada.



Sin embargo, no todo fue color de rosa, pues dos de los futbolistas más representativos del club no se presentaron a los exámenes médicos.

Álvaro Montero Foto: Millonarios FC y Federación Colombiana de Fútbol

El golero Alvaro Montero y el volante Daniel Cataño brillaron por su ausencia, lo que motivó la ‘incomodidad’ de algunos en el plantel.



Se conoció que tanto Montero como Cataño señalaron que debido a problemas personales no pudieron hacer parte del grupo en la sesión médica.

Daniel Cataño (10) se fue expulsado en Millonarios. Foto: Millonarios FC

De igual manera, advirtieron en Millonarios que los esperaban este jueves en Bogotá para comenzar labores con miras a la nueva temporada.



