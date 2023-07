Millonarios está en un momento de estancamiento. Entre el remate de la Liga anterior, con la obtención de la estrella 16, y el arranque de la actual Liga del segundo semestre, el equipo disminuyó su capacidad. No gana. Lleva 4 partidos seguidos con empate y un solo gol a favor. Ahora igualó con Deportivo Pereira, sin goles, el sábado en la noche. ¿Qué le pasa al campeón?



(Le puede interesar: Gamero, tras Millonarios vs. Pereira: 'No fuimos claros, no le veo cansancio al equipo')

El empate con Pereira ratificó que Millonarios no solo no ha despegado, pues empató con Pasto en la primera jornada y también sin goles, sino que arrastra un bajón desde el final de la Liga en la que fue campeón, pues en la serie final contra Atlético Nacional solo pudo ganar por penaltis, luego de empates en los dos juegos.

'No hay cansancio'

Facebook Twitter Linkedin

Millos-Pereira. Foto: César Melgarejo, EL TIEMPO.

Gamero niega que el equipo esté pasando un momento de cansancio, aunque en la cancha, al menos contra Pereira, se lo vio lento. “Nosotros en este torneo no nos vamos a meter la cabeza que el equipo está cansado. Proponiendo intentamos y encontramos un rival que se paró muy bien defensivamente, con 5-3-2 o 5-4-1, y no nos dejó maniobrar... Ojalá que no me vaya a equivocar en esto, pero no le veo cansancio al equipo, todo es normal. Siempre veo al equipo con el deseo de ir a buscar adelante”, dijo tras la igualdad del sábado.



Lo cierto es que el plantel trae un ritmo de competencia exigente. Además de los últimos 4 juegos de la Liga, tuvo el de la eliminación en la Copa Sudamericana, luego de caer contra Defensa y Justicia, 3-1, y el amistoso en Estados Unidos contra Nacional. Además, este miércoles enfrenta a Crystal Palace en otro amistoso internacional en Chicago.

Facebook Twitter Linkedin

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios. Foto: Mauricio Moreno, EL TIEMPO

Al ritmo de competencia se le suman las lesiones, como la de sus centrales, primero Andrés Llinás y ahora Juan Pablo Vargas. Según se supo, el costarricense sufrió una lesión muscular en el aductor y esta noche se le hará una resonancia para determinar el grado y la incapacidad, mínimo serán dos semanas.

El gol también está refundido. Uno solo en los últimos 4 partidos, y este fue anotado por el defensor Llinás contra Nacional. Gamero argumenta que su equipo insiste por la victoria, pero reconoció que en Pasto le faltó efectividad. Sin embargo, ya contra Pereira el nivel de propuesta se vino abajo. La estadística es contundente: un solo remate directo al arco en 90 minutos. En los últimos 4 partidos, además, el equipo embajador ha tenido mayor posesión de balón, incluso jugando de visitante, pero esto no se tradujo ni en goles ni en victorias.

“Nosotros nuevamente queremos buscar el título. A medida de que vayan pasando fechas nos vamos a recuperar. Este equipo no va a bajar los brazos, hay jugadores que están esperando por la oportunidad. Nuestra mentalidad es de clasificar”, agregó Gamero.



De momento, Millonarios sigue sin refuerzos. Le apostó a la continuidad de la nómina, pero se le fue Óscar Cortés. Gamero confía en el plantel que tiene, casi el mismo del título, para levantarse el nivel y empezar a mostrar su mejor versión.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Más noticias de deportes