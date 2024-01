Alberto Gamero no se arrepiente de su cambio y lanza recado: 'Primero es Millonarios'

Este jueves se disputó el primer capítulo de la Superliga colombiana, Junior de Barranquilla se impuso por la mínima diferencia contra Millonarios en el estadio Metropolitano y acaricia el primer título de la temporada.



El conjunto bogotano no encontró las ideas dentro del terreno de juego y a pesar de no sufrir, se llevó una derrota por un polémico penal que cobró el árbitro Diego Alejandro Ruiz y que transformó el gol -el único de la noche- el goleador Carlos Bacca.

Junior vs. Millonarios. Foto: FOTOS JAIRO RENDÓN/AGENCIA KRONOS

Sin embargo, un episodio no pasó desapercibido en el partido y tuvo como protagonistas al técnico de Millonarios, Alberto Gamero, y a la joven promesa Yúber Quiñones.



El extremo de 21 años ingresó al terreno de juego en el minuto 70 y en menos de cuatro minutos le cometió una falta a Wálmer Pacheco dentro del área que el juez sancionó.



Quiñones quedó muy marcado por el error y no pudo despejar su cabeza tras el episodio con el que Millonarios perdió. Sin embargo, una decisión de Gamero liquidó al joven jugador.

Nunca se le desea un jugador sentirse insuficiente y frustrado, mucha fuerza Yuber.



Es evidente que lo mejor para el jugador es un aire nuevo donde el jugador tenga más minutos. pic.twitter.com/aTWMZwzABV — AlejandroⓂ️ (@AlejoGuti2004) January 19, 2024

El DT samario, al minuto 84, solo 14 minutos después de enviarlo a la cancha, decidió sacar a Yúber, que sorprendido por el cambio, dejó el terreno de juego entre lágrimas y tuvo que ser consolado por el capitán David Mackalister Silva en el banquillo.



Tras el partido, Gamero fue consultado por el criticado cambio que habría dejado muy expuesto al extremo, que tocó el balón en cinco oportunidades, perdió una vez en control del esférico y completó solo tres de los cuatro pases que intentó. Lejos de arrepentirse, El estratega lanzó contundente frase.

​

"Lo de Quiñones, esto pasa en el fútbol, esto es una final y en una final primero es Millonarios. Cuando él entró, por ahí nos estaban entrando, por ese costado entró mucho Junior y cuando anulan el penal veo que era mejor defendernos que atacar por ahí. Este resultado era mejor tenerlo a que nos hicieran otro gol y en Bogotá toca doblarlo. Vi que podía entrar un lateral y más porque Banguero tenía amarilla. Cuando entró Bertel, por lo menos, cerramos ese costado”, dijo el estratega en rueda de prensa.

“𝙀𝙣 𝙪𝙣𝙖 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡 𝙥𝙧𝙞𝙢𝙚𝙧𝙤 𝙚𝙨 𝙚𝙡 𝙚𝙦𝙪𝙞𝙥𝙤, 𝙥𝙧𝙞𝙢𝙚𝙧𝙤 𝙚𝙨 𝙈𝙞𝙡𝙡𝙤𝙣𝙖𝙧𝙞𝙤𝙨” Ⓜ️



🗣️ El mensaje de Alberto Gamero a Yuber Quiñones tras la sustitución en la final de la Superliga pic.twitter.com/HBox1EYjfA — Azul Total Ⓜ️ (@Azul_Total) January 19, 2024

Por otro lado, habló de la derrota contra el Junior de Barranquilla: “El primer tiempo competimos muy bien, jugamos mano a mano de visitante y tuvimos esa osadía de atacarlos también. En el segundo tiempo, Junior adelantó líneas y nosotros perdimos el balón muy fácil. En el primer tiempo administramos bien el balón y buscamos jugadores para hacer posesión, en el segundo regalamos el balón y no tuvimos esa chispa del primer tiempo".



Y agregó: "El equipo se refugió porque Junior nos sometió a eso. Había un jugador de ellos interiorizando y ese jugador nos manejó el balón. Ahí no me gustó la parte estructural. Cuando hicimos 4-4-2 me parece que tuvimos un poco de llegada y chispa, Junior se refugió un poco, pero no encontramos espacios para empatar. Hoy manejamos casi tres estructuras diferentes y el miércoles ojalá podamos revertir el marcador”.

DEPORTES

