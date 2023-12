Gamero, contundente al hablar de refuerzos en Millonarios: ¿Novoa, el arquero elegido?

Millonarios está peinando el mercado de fichajes y, por primera vez, con la agresividad que se requiere para buscar todos los títulos posibles en 2024. Está obligado a hacer un buen papel en la fase de grupos de la Copa Libertadores.



Así lo admitió el técnico Alberto Gamero, quien identificó las posiciones que para él son urgentes y celebró: "Desde que estoy en Millonarios, es la primera vez que veo a la junta directiva dispuesta a las contrataciones", aseguró en Antena 2.



Y agregó: "Hablamos con los jugadores, pero no se nos ha hecho fácil. Lo que yo siempre he dicho, no quiero traer por traer jugadores, quiero traer unos que nos den una mano y que quieran competir".

Millonarios vs. Nacional Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

¿Qué busca exactamente? Primero, un arquero que sería Diego Novoa: "Sí, queríamos tener otro arquero en la plantilla como un poco más de experiencia. El nombre de Novoa es una persona que conoce Bogotá, la altura y es un arquero que nos puede dar una mano en momento determinado", dijo el DT.



Precisamente sobre el tema del arco, Gamero lamentó la salida de Juan Moreno y así la explicó: "El empresario sabía que venía un nuevo arquero y parece que no le gustó, por lo que posiblemente irá a otra parte".



Además, reveló que sobre la mesa estuvo la posibilidad de traer al venezolano Wilker Faríñez, pero se cerró un posible regreso a Bogotá por sus compromisos con selección: "Hablamos también con Fariñez para que volviera luego de su recuperación, pero sabíamos que también estaría ausente por selección".

Alberto Gamero, técnico de Millonarios. Foto: Jaiver Nieto - EL TIEMPO

Otro puesto vacante y urgente es el número delantero, tras el retiro de Fernando Uribe: "Se está trabajando sobre eso, traeremos un '9'. Nosotros sabemos que en estas finales nos hizo falta gol, entonces estamos buscando algo para complementar el trabajo".



Finalmente, el lateral derecho, puntualmente el caso de Elvis Perlaza, se está trabajando así: "Yo quería que se mantuviera en el equipo. Es un jugador que ha tenido errores, pero también muchos aciertos. Si vamos a traer un lateral derecho y hay posibilidades de que Perlaza vaya a otro equipo, se hará".

Elvis Perlaza. Foto: EL TIEMPO

Sobre la necesidad de defensores centrales como relevo para Juan Pablo Vargas y Andrés Llinás, de un lateral izquierdo, de algún extremo más, posiciones, todas que requieren refuerzos pensando en la Copa Libertadores, no dio más detalles. Como afirma el DT, no quiere cantidad sino calidad.

