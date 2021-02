Uribe anotó en su debut y Millos sufrió para vencer a Once Caldas

El reloj marcaba cinco minutos 28 segundos y Fernando Uribe les enviaba un mensaje a los directivos de Millonarios: invertir sí vale la pena. Tener un goleador de raza es como tener un seguro de vida. Y es que el mejor fichaje de la Liga, aunque llegó tarde, tardó 328 segundos para anotarle a Once Caldas en su debut.



Uribe, en entrevista publicada ayer en las páginas de EL TIEMPO, había contestado con una risa tímida si se imaginaba anotar en su reestreno. "Je, je. Bueno es difícil", dijo. Pero no fue complicado. A los dos minutos ya había dado un campanazo. Centro al área de Cristian Arango y el delantero de 33 años entró sin referencia, con el hambre del goleador, pero terminando en un choque con el arquero Gerardo Ortíz.



La recompensa iba llegar en un parpadear de ojos. El joven Emerson Rodríguez, con ese desparpajo característico en él, fue ganando metros en velocidad para filtrar un preciso balón, en una lenta y sosa defensa de Once Caldas, que vio a Uribe aparecer a sus espaldas para mandar el balón al fondo de la red. De la risa tímida del soñado debut con gol, se pasó al grito furibundo y la sonrisa del anhelo cumplido.



Alberto Gamero encontró en Uribe el referente en ataque que le faltaba. En la lamentable cancha del estadio Héctor 'El Zipa, González, de Zipaquirá fue el referente de área, liberando a Arango para que jugara de mediapunta y encontrado el socio ideal en Rodríguez, que en más de una ocasión lo buscó desde el desequilibro por la banda.



Millos jugó a la velocidad de Emerson. De sus pies nació un pase claro a Felipe Román, que erró increíblemente solo. Pero en esa agresividad en ataque, también se dejaban espacios atrás.



Así llegó Once Caldas al empate. Ataque en velocidad de David Lemos para internarse en el área, cederle el balón a Pedro Valoyes para lanzar el centro y encontrar el cabezazo de Marcelino Carreazo y poner el empate con la complicidad de la pasividad defensiva de Millos.



Los bogotanos no se fueron abajo y con ese 4-2-3-1, aprovechando la velocidad por las bandas, llegó a la segunda anotación al minuto 34. Un gol práctico y de trabajo. Román pisó campo rival, cambió de frente a Elvis Perlaza, quien llegó al fondo, lanzó un centro buscando a Uribe, pero encontró a Rodríguez, quien cabeceó al ángulo para poner el 2-1.

Sufrir

Mientras Uribe pensaba en el doblete en la parte complementaria, Millos mostraba que su banda derecha era desbalanceada. Ataque en velocidad a las espaldas de Román, sin el apoyo de Rodríguez, y Sebastián Hernández le cedió el balón a Mender García para que empatara al minuto tres.



Pero el que peca y reza empata. Cinco minutos después, Román aprovechó una nueva travesía al ataque para sacar un bombazo a unos 25 metros del arco para vencer al arquero y volver a adelantar a Millonarios en el marcador.



Era un partido sin un dominador claro y con mucha permisividad defensiva de ambas partes. No había filtro en la mitad del campo y llegar al área rival se hacía fácil. El que más lo sufría era Millonarios, que nuevamente vio cómo le empataban por un penal en el área por mano de Stiven Vega. Al cobro fue Lemos, quien engañó con su cobro al arquero Juan Moreno.



Once Caldas se perdió la opción de irse adelante cuando Hernández dejó mano a mano a García, que dejó en el camino al arquero, pero su remate fue desviado en la línea por Juan Pablo Vargas.



Ahí salió el ataque de Millonarios y Román, que lo hizo bien en la ofensiva, le dejó el balón a Arango para que este definiera con potencia y anotara el 4-3 definitivo con el que Millonarios sumó tres puntos más.



DEPORTES