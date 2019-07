Millonarios, con un golazo, le ganó como visitante al Bucaramanga

Atlético Bucaramanga y Millonarios saltaron al terreno de juego del estadio departamental Alfonso López para disputar un encuentro entre dos oncenos necesitados de puntos, para seguir avanzando en la tabla de posiciones.

Los primeros minutos del partido, aunque Bucaramanga sostuvo el balón y evidenció la iniciativa como local, el orden táctico de Millonarios no le permitió ser profundo en el último cuarto de cancha.



En el minuto 18 de la primera mitad Atlético Bucaramanga tuvo triple opción clara de gol que no pudo convertir, tras la excelente intervención del portero Martínez, primero Pérez de tiro libre, Bernal de cabeza y por último Angulo quien la envió por encima del horizontal.



Ahora bien, sobre el último tercio del primer tiempo Millonarios ejerció presión alta, adelantando las líneas, no le permitió espacios para que Bucaramanga llegara con peligro sobre su portería. El conjunto leopardo que centralizaba su juego no encontró, en Ibarguen y Romero la posibilidad de anotar.

Sobre el minuto 40 de la primera mitad nuevamente Jhon Pérez en remate de media distancia inquieta la portería embajadora, grito de gol que ahoga nuevamente el portero Martínez, que envía el balón al tiro de esquina. En el minuto 44 responde Millonarios con un fuerte remate de David Silva que detuvo el guardameta Vargas, en una opción para el visitante.



Terminaría la primera mitad con empate a cero goles en un compromiso en donde los jugadores en el frente de ataque, no encontraron espacios y se generaron tres opciones de gol para el local por dos para el conjunto embajador.



Para el segundo tiempo Millonarios, muy temprano al minuto 5, intentaría convertir en remate dentro del área por intermedio de Fabián González, gran reacción del portero Vargas que evitó la caída de la portería leoparda. La reacción de Bucaramanga no se hizo esperar y esta vez fue Sergio Romero quien no pudo definir frente a la portería de Millonarios, a los 9 minutos de la segunda mitad.



Sobre 15 minutos del segundo tiempo nuevamente Sergio Romero lo intentaría en remate de media distancia, pero de nuevo el portero Martínez enviaría el balón al tiro de esquina. El conjunto leopardo se insinuaba en reiteradas ocasiones, pero sin lograr convertir ante un ordenado Millonarios.



En el minuto 17 del segundo tiempo, David Silva convierte el uno por cero para Millonarios, después de un pase de Pérez, remata rasante al palo de la mano derecha del portero Vargas quien a pesar de ir a ese lugar no pudo evitar el gol, celebraría el conjunto embajador, en el mejor momento futbolístico de Bucaramanga.



Sobre el meridiano de la segunda parte, Atlético Bucaramanga desperdicio dos opciones de gol por intermedio de Jorge Aguirre, quien erró en la definición sin poder convertir para el conjunto leopardo.



En el minuto 30, Atlético Bucaramanga anotaría en un balón que recibe Yuber Asprilla después de una devolución errática de la defensa de Millonarios, igualando el marcador uno por uno. Ahora bien, solo un minuto después, 31 del segundo tiempo, el recién ingresado Cristian Arango logra convertir el dos por uno para Millonarios, después de una definición de tacón.



Terminaría el partido con una importante victoria dos por uno para Millonarios que fue un equipo efectivo y ordenado tácticamente, frente a Bucaramanga que se olvidó de ganar y sigue adoleciendo de un delantero goleador.

Síntesis

Atlético Bucaramanga 1-2 Millonarios



Atlético Bucaramanga

Christían Vargas (6), Harold Gómez (6), Anderson Angulo (5), Camilo Mancilla (5), César Quintero (5), Alejandro Bernal (5), Gabriel Gómez (5), Jhon Pérez (4), Sherman Cárdenas (6), Sergio Romero (5) y Carlos Ibarguen (5).

DT: Hernán Torres.



Millonarios

Jefferson Martínez (7), Felipe Román (6), Deivy Balanta (6), Alex Rambal (6), Felipe Banguero (6), Felipe Jaramillo (6), John Duque (6), Hansel Zapata (6), David Silva (7), David Pérez (6) y Fabián González (6).

DT: Jorge Luis Pinto.



Partido: Bueno.



Goles Atlético Bucaramanga: Asprilla (30 ST).



Goles Millonarios: Silva (17 ST) y Arango (31 ST).



Cambios Atlético Bucaramanga: Jorge Aguirre (5) por Ibarguen (10 ST), Yuber Asprilla por Pérez (21 ST) y Rafael Robayo por Bernal (25 ST).



Cambios Millonarios: Oscar Barreto por Pérez (25 ST), Cristián Arango por González (30 ST) y Cesar Carrillo por Duque (41 ST).



Expulsados Atlético Bucaramanga: No hubo.



Expulsados Millonarios: No hubo.



Amonestados Atlético Bucaramanga: No hubo.



Amonestados Millonarios: Rambal (30 PT), (36 PT) y (42 PT).



Detalle: Atlético Bucaramanga llegó a 5 partidos sin ganar de local y 9 partidos sin victoria por liga colombiana.



Figura: Jefferson Martínez portero de Millonarios (7).



Estadio: Alfonso López.



Asistencia: 4500 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Wilmar Roldan Pérez (8).



JULIÁN CARREÑO.

El Tiempo Bucaramanga.