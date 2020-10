Millonarios no mejora y sí se hunde: 0-0 con Bucaramanga

Millonarios tuvo otro de esos partidos insípidos, sin sal, sin picante, sin dejar nada dulce para los ojos del hincha, y lo peor, sin ganar. Un equipo con mucha posesión, pero con poca creación y escaso gol empató 0-0 con Bucaramanga y en la práctica sentenció su eliminación en la Liga.

Millonarios tuvo algunas llegadas, no muchas, en el primer tiempo. Opciones tuvo: dos, y muy claras: un cabezazo de Pereira que hizo lucir al portero Jefersson Martínez, y otro remate de cabeza de Cristian Arango al que le faltó ubicación: se fue afuera por muy poco.



(Lea también: Los convocados por Queiroz para los juegos contra Venezuela y Chile)



Podrá quejarse de un penalti que no sancionó el juez Diego Escalante, a quien tendrán que enseñarle en algún momento la mecánica para pitar las manos: se comió una de Cristhian Subero en el área visitante, pitó otras que no fueron y en general tuvo un trabajo flojo, con exceso de tarjetas.



Pero más allá de eso, el equipo se vio plano, impreciso, con jugadores que entraban muy poco en juego y que cuando lo hacían no marcaban diferencia, como Diego Godoy y Ricardo Márquez. El jugador más claro a la hora de atacar era Juan Carlos Pereira, lo cual habla muy bien de él, pero no tanto de Millonarios.



Si Millonarios fue plano, Bucaramanga fue absolutamente inexpresivo. Si se quería probar el funcionamiento de la defensa azul, esos primeros 45 minutos no dejaron ninguna jugada para saber si había algo de mejoría con respecto a partidos anteriores, en parte por la inoperancia del rival, y en parte también por el correcto trabajo de Jhon Duque y Stiven Vega.



(En otras noticias: James Rodríguez, nominado a mejor jugador del mes en la Premier League)



La entrada de Santiago Montoya por Godoy hizo ver un poco mejor a Millonarios. Al menos se metió un poco más en el juego, pero no como para sacar una diferencia en el marcador. A lo del primer tiempo se le suma poco más: un cabezazo desviado de Juan Pablo Vargas y un remate de media distancia de Arango que casi no puede controlar Martínez, pero el rebote no tuvo consecuencias.



Millonarios tiene apenas nueve puntos en la tabla y sigue en el puesto 18. No es último porque, por fortuna, existen Chicó y Patriotas, que tampoco levantan. Si Gamero cree que sigue mejorando, pues ahora tendrá que afinar el equipo para la fase de eliminados y para la Copa Suramericana, porque las cuentas no le cuadran.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

Más noticias de Deportes

- Steven Alzate, listo para su primera experiencia en la eliminatoria



- De la mano de Sambueza, Santa Fe derrotó al Cúcuta



- Uno a uno: los colombianos en el Giro de Italia