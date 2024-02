No resistió: cae el primer técnico de la Liga en el 2024 

La racha solo duró hasta la quinta fecha de la Liga BetPlay Dimayor, en conocer que salió el primer técnico de los 20 que están disputando la primera división.



Ahora el gran perjudicado es el Boyacá Chicó, que dio a conocer la salida de Miguel Caneo, esto tras la dura derrota que tuvo el conjunto ajedrezado 0-4 ante el Deportivo Cali el pasado viernes.

Más allá de la dura derrota que el equipo de Tunja sufrió ante el Deportivo Cali, el conjunto ajedrezado no está viviendo un gran semestre. Todo tras finalizar esta quinta jornada de la Liga BetPlay en la última posición, teniendo 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas.



Este fue el segundo paso de Miguel Caneo con el Chicó, luego que el argentino estuviera como jugador desde 2008 hasta 2010, consiguiendo el único título del fútbol colombiano que ostenta el cuadro de Boyacá. Sin embargo, en su segundo ciclo no pudo revalidar ese título de ídolo estando desde la dirección técnica.



Así mismo, este fue el primer técnico de 20 que ya dejó su cargo en la Liga BetPlay Dimayor, y no se espera que durante el transcurso de la temporada, salga más estrategas por malos resultados o de acuerdo a indiferencias con las directivas.



En un comunicado, Chicó hizo oficial la salida de Caneo, aunque aclara que es un cese temporal. "Cuando las condiciones deportivas y competitivas nos lo permitan reanudaremos el vínculo laboral", dice el club.

Comunicado N° 002 del 2024 pic.twitter.com/h10O2UihcY — BOYACÁ CHICÓ F.C. (@BCHICOFCOFICIAL) February 10, 2024

