La buena noticia que recibió Miguel Ángel Borja en el nuevo año

Tras la eliminación del Junior en la Copa Sudamericana y en la Liga, comenzó una novela sobre el futuro del atacante Miguel Ángel Borja. El atacante no fue comprado por el club barranquillero y, en teoría, debía volver a Palmeiras, el dueño de sus derechos deportivos.

El pasado 17 de diciembre, Borja se despidió del Junior, el club del cual es hincha, con un mensaje en sus redes sociales.



"Hace algunas horas mi representante me ha comunicado que el Junior no esta en condiciones de comprar mis derechos como jugador, por lo tanto quiero expresarle mi agradecimiento a toda la hinchada Juniorista, a mis compañeros, al periodismo y a todas las personas que me han apoyado y demostrado su amor durante este lindo paso por el equipo del cual soy hincha de corazón", escribió entonces.



"Me hubiese encantado seguir representando los colores de mi amado equipo, pero desafortunadamente así no será. ¡Espero que este no sea un adiós sino un hasta pronto!", agregó.



Posteriormente, el mismo Borja se quejó de que Palmeiras no lo inscribió para la semifinal de la Copa Libertadores, en la que el martes enfrentará a River Plate.



"Estoy triste, fue una sorpresa para mí que el Palmeiras no me tenga en los planes para la Libertadores. Podría ayudar en la semifinal. Tenía muchas ganas de estar. Le tengo un gran cariño al club por todo lo que hice y por lo que la afición hizo por mí", aseguró el atacante en una entrevista con Globo Esporte.



Ahora, por fin, su destino quedó definido. Borja se quedará en el Junior al menos un año más. El anuncio lo hizo el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, cuya familia tiene la mayoría de acciones del club barranquillero.

¡El nuevo año arranca con un gran sueño hecho realidad! @MiguelABorja9 seguirá siendo 🦈en 2021 para acercarnos cada vez más a la décima⭐que anhelamos todos los hinchas de tu Papá @JuniorClubSA. Todo mi apoyo a nuestro crack rojiblanco y vamos con toda a demostrar que #SíSePuede pic.twitter.com/61meRfxCsK — Alejandro Char (@AlejandroChar) January 3, 2021

En su primer año con el Junior, Borja jugó 36 partidos, entre Liga, Superliga, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, y anotó 20 goles.



DEPORTES