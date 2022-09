La campaña del Deportes Tolima este semestre es muy pobre, y más si se tiene en cuenta que en los últimos tres semestres el equipo fue finalista de la Liga.

Luego de ganar una estrella, la de 2021-II, y de perder las finales de los dos semestres siguientes contra Cali y Nacional, respectivamente, hoy el equipo dirigido por Hernán Torres está en la casilla 17, con apenas nueve puntos.

Hernán Torres, técnico del Tolima.



A los problemas de lesiones que han mermado el plantel del Tolima se suma ahora una revelación de actos de indisciplina que afecta a una de las figuras del equipo, el delantero Michael Rangel.

Por qué separaron a Michael Rangel

El jugador fue separado del equipo profesional y no hará parte del plantel que enfrentará este sábado al Once Caldas, en el estadio Manuel Murillo Toro. No se revelaron detalles de la situación que generó esta decisión.



Sin embargo, el presidente del Tolima, César Camargo, fue enfático al referirse a este tema. "Lo que sí quiero dejarle claro a todos, a ustedes y a los hinchas, es que en Deportes Tolima la indisciplina no es tolerada de ninguna manera. Y a nosotros no nos tiembla la mano, así ha sido el club desde hace muchísimos años, y lo va a seguir siendo. Y no porque esté mi padre o esté yo al frente van a cambiar esas políticas", dijo Camargo a Caracol Radio.

#ConvocadosDT 📋 Lista de jugadores convocados por el profesor Hernán Torres para el juego de la fecha 12 en Liga Betplay ante Once Caldas.



¡Vamos Tolima!



El propio presidente de la institución confirmó que el caso de Rangel está en estudio por parte del comité disciplinario del club y que después de eso se tomará una decisión definitiva.



Desde que llegó al Tolima, procedente del Mazatlán, de México, Rangel ha jugado 40 partidos y ha anotado 10 tantos. Sin embargo, su rendimiento en las últimas jornadas no ha sido bueno: lleva cinco partidos sin marcar y viene de ser expulsado en el partido contra Junior, en Barranquilla.



